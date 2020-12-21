Крупнейшее в Эстонии пищевое предприятие перешло на возобновляемую электроэнергию

По словам Анне Мере, председателя правления HKScan Estonia, в последние годы одной из важнейших целей для предприятия является обеспечение соблюдения принципов устойчивого развития на всем пути продукции Rakvere и Tallegg к потребителю.

”Перейдя на возобновляемую электроэнергию, мы в сравнении с прошлым годом сокращаем выбросы углекислого газа, связанные с нашим производством, на 60 тысяч тонн. Это огромное изменение, которое способствует достижению экологических целей HKScan. На этой базе мы принимаем инвестиционные решения”, — добавила Мере.

Помимо внедрения использования возобновляемой электроэнергии, за эти годы предприятие реконструировало производственные здания, благодаря чему уменьшило потребление тепла и воды. ”В своей деятельности мы также следуем принципу циркулярной экономики, согласно которому стараемся максимально использовать отходы, образующиеся как на производстве, так и в животноводстве. Например, в мясном производстве Раквере и Табасалу для получения горячей воды мы используем тепловую энергию, вырабатываемую при генерации холода. Это снизило потребление газа для производства горячей воды на 50 процентов”, — сказала Мере.

В связи с сокращением углеродного следа HKScan Estonia стремится к дальнейшему снижению количества пластика, используемого для упаковки продукции. К 2025 году планируется уменьшить его как минимум на 200 тонн, то есть на 20 процентов, и к этому времени перейти на полностью перерабатываемую упаковку.