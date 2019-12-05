Крупнейшая в Европе обувная сеть открыла в Эстонии свой третий магазин

На сегодня компания DEICHMANN представлена во всех трех странах Балтии, где у нее в общей сложности 23 магазина: 19 в Литве, один в Латвии и три в Эстонии. Также компания обладает интернет-магазином в Литве.

Третий магазин DEICHMANN в Эстонии расположен в центре Postimaja и занимает площадь в 372 квадратных метра. В только что открывшемся магазине покупателей ждут почти 14 000 пар обуви. В день открытия на всю обувь действовала 20-процентная скидка, гостей также ждали и другие сюрпризы. Магазин открыт ежедневно с 9:00 до 21:00. Ранее в этом году компания DEICHMANN открыла магазины в таллиннских центрах Nautica и Kristiine.

DEICHMANN предлагает широкий выбор доступной высококачественной обуви для всей семьи: на каждый день и для торжественных случаев. В магазине представлены такие знаменитые бренды, как Adidas, Bench, Fila, Kendall + Kylie, Nike, Puma, Reebok, 5th Avenue, Catwalk, Gallus и многие другие. Помимо обуви, магазин торгует сумками и другими аксессуарами.

DEICHMANN является лидером розничного рынка обуви в Германии и других европейских странах. Компания была учреждена в 1913 году в немецком городе Эссен, а сегодня сетью магазинов владеет уже третье поколение семьи основателя. Сегодня DEICHMANN располагает более чем 4000 магазинов в 30 странах мира. Также по состоянию на конец 2018 года компания DEICHMANN располагала 40 онлайн-магазинами по всему миру. В компании работают 40 000 человек, и в 2018 году она продала более 178 миллионов пар обуви. Консолидированный оборот DEICHMANN в 2018 году достиг 5,8 миллиарда евро.