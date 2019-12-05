Крупнейшая в Европе обувная сеть открыла в Эстонии свой третий магазин

Немецкая розничная обувная сеть DEICHMANN открыла в таллиннском центре Postimaja свой третий эстонский магазин. Специализирующая на обуви сеть обладает более чем 4 000 магазинами в 30 странах мира и в 2018 году продала более 178 миллионов пар обуви. Выход на эстонский рынок был успешным, и компания планирует здесь дальнейшее расширение.
”Мы очень рады, что жители Эстонии тепло приняли бренд DEICHMANN. Результаты первых двух здешних магазинов соответствуют ожиданиям. Решение выйти в этом году на эстонский рынок оказалось правильным”, — рассказала менеджер DEICHMANN по продажам в Балтийском регионе Живиле Бложиене. Бложиене добавила, что эстонцы чаще своих соседей из других стран Балтии выбирают обувь из настоящей кожи. Кроме того, покупатели в Эстонии всегда ждут самые последние коллекции и наиболее современные модели.
Учрежденная в Германии компания DEICHMANN видит в Эстонии значительный потенциал роста и в 2020 году планирует открыть здесь еще несколько магазинов. ”Мы планируем расширяться в Эстонии и других странах Балтии, но точное количество магазинов зависит от подходящих и доступных арендных площадей, соответствующих нашим требованиям. Кроме того, мы работаем над запуском в Эстонии интернет-магазина DEICHMANN”, — сказала Бложиене.
На сегодня компания DEICHMANN представлена во всех трех странах Балтии, где у нее в общей сложности 23 магазина: 19 в Литве, один в Латвии и три в Эстонии. Также компания обладает интернет-магазином в Литве.
Третий магазин DEICHMANN в Эстонии расположен в центре Postimaja и занимает площадь в 372 квадратных метра. В только что открывшемся магазине покупателей ждут почти 14 000 пар обуви. В день открытия на всю обувь действовала 20-процентная скидка, гостей также ждали и другие сюрпризы. Магазин открыт ежедневно с 9:00 до 21:00. Ранее в этом году компания DEICHMANN открыла магазины в таллиннских центрах Nautica и Kristiine.
DEICHMANN предлагает широкий выбор доступной высококачественной обуви для всей семьи: на каждый день и для торжественных случаев. В магазине представлены такие знаменитые бренды, как Adidas, Bench, Fila, Kendall + Kylie, Nike, Puma, Reebok, 5th Avenue, Catwalk, Gallus и многие другие. Помимо обуви, магазин торгует сумками и другими аксессуарами.
DEICHMANN является лидером розничного рынка обуви в Германии и других европейских странах. Компания была учреждена в 1913 году в немецком городе Эссен, а сегодня сетью магазинов владеет уже третье поколение семьи основателя. Сегодня DEICHMANN располагает более чем 4000 магазинов в 30 странах мира. Также по состоянию на конец 2018 года компания DEICHMANN располагала 40 онлайн-магазинами по всему миру. В компании работают 40 000 человек, и в 2018 году она продала более 178 миллионов пар обуви. Консолидированный оборот DEICHMANN в 2018 году достиг 5,8 миллиарда евро.
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