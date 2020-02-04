Крупнейшая в Эстонии сеть быстрой зарядки электромобилей сменила название

Enefit VOLT запустит 11 февраля в четырех местах Таллинна и Тарту шесть новых быстрых зарядных станций (50 кВт) и три полубыстрых зарядных станции (22 кВт), к которым будет добавлено еще 25 быстрых зарядных станций. В ближайшее время в сети появится и как минимум семь сверхбыстрых зарядных станций (150 и 175 кВт). Всего в сети будет около 200 зарядных станций. Также в течение года будет повышена мощность 46 наиболее используемых зарядных станций.

Круг новых партнеров в географии Enefit VOLT постоянно расширяется. На сегодняшний день, помимо уже знакомых мест сети ELMO, в Таллинне началось сотрудничество с центрами Ülemiste и Arsenal, а также Tallinna Tööstuspargid AS, и в Тарту — с центром Kvartali. Переговоры о сотрудничестве идут в отношении еще более 10 новых мест, сообщить о своем желании принять участие приглашаются все новые партнеры.

По сравнению с прежней сетью зарядок, зарегистрироваться в качестве пользователя Enefit VOLT через мобильное приложение теперь можно за несколько минут вместо нескольких дней. Все связанные с зарядкой действия можно легко выполнять в приложении, которое также показывает доступность зарядных устройств.

Плата за зарядку будет привязана к платежной карте, а все зарядные станции отмечены на карте Google и скоро также появятся в Waze. В дальнейшем будет добавлена опция бронирования зарядного устройства через приложение. В будущем клиенты Enefit VOLT смогут пользоваться так называемой услугой роуминга, с помощью которой можно будет заряжать электромобили и за пределами Эстонии.

Eesti Energia также разрабатывает услуги умной и двусторонней зарядки. Первая из них позволяет всегда заряжаться по самой выгодной биржевой цене, а вторая делает электромобиль частью электросистемы и источником дохода для владельца.