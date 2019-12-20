Крупнейшая автомойка в Эстонии хочет расшириться в Латвию, Литву и Финляндию

Руководитель Mündipesula Евгений Симонов: ”До сих пор мы расширялись без привлечения дополнительных средств, но с имеющимися у нас средствами мы можем открывать лишь пару новых моек в год. Для более быстрого роста мы хотим привлечь от 200 000 до 1 миллиона евро. Мы были прибыльными четыре последних года, прогноз оборота за 2019 год составляет 850 000 евро, а прогноз прибыли составляет 300 000 евро”.

По словам Евгения Симонова, оборот предприятия до сих пор рос с каждым годом. Последняя мойка самообслуживания предприятия была открыта в декабре в Таллинне на Юмера теэ.

По словам руководителя Fundwise Хенри Лаупмаа, проект для них особенный, так как оборот Mündipesula является самым большим, если сравнивать его с привлекавшими до сих пор инвестиции предприятиями. Рост оборота показывает, что на рынке для такой услуги имеется явный спрос.