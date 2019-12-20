Крупнейшая автомойка в Эстонии хочет расшириться в Латвию, Литву и Финляндию
Крупнейшая в Эстонии, работающая уже в течение шести лет автомойка самообслуживания Mündipesula хочет открыть семь новых моек в Эстонии и расшириться в Латвию, Литву и Финляндию. С целью расширения с помощью платформы Fundwise предприятие хочет привлечь до миллиона евро средств инвесторов. Занимающая сегодня в Эстонии среди моек самообслуживания по обороту 35% доли рынка Mündipesula хочет начать выплачивать дивиденды уже в 2021 году.
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