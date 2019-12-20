20.12.2019, 19:49

Крупнейшая автомойка в Эстонии хочет расшириться в Латвию, Литву и Финляндию


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Pärnamäe Rimi avamine
Pärnamäe Rimi avamineFoto: Andres Putting

Крупнейшая в Эстонии, работающая уже в течение шести лет автомойка самообслуживания Mündipesula хочет открыть семь новых моек в Эстонии и расшириться в Латвию, Литву и Финляндию. С целью расширения с помощью платформы Fundwise предприятие хочет привлечь до миллиона евро средств инвесторов. Занимающая сегодня в Эстонии среди моек самообслуживания по обороту 35% доли рынка Mündipesula хочет начать выплачивать дивиденды уже в 2021 году.

Руководитель Mündipesula Евгений Симонов: ”До сих пор мы расширялись без привлечения дополнительных средств, но с имеющимися у нас средствами мы можем открывать лишь пару новых моек в год. Для более быстрого роста мы хотим привлечь от 200 000 до 1 миллиона евро. Мы были прибыльными четыре последних года, прогноз оборота за 2019 год составляет 850 000 евро, а прогноз прибыли составляет 300 000 евро”.

По словам Евгения Симонова, оборот предприятия до сих пор рос с каждым годом. Последняя мойка самообслуживания предприятия была открыта в декабре в Таллинне на Юмера теэ.

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По словам руководителя Fundwise Хенри Лаупмаа, проект для них особенный, так как оборот Mündipesula является самым большим, если сравнивать его с привлекавшими до сих пор инвестиции предприятиями. Рост оборота показывает, что на рынке для такой услуги имеется явный спрос.

Нынешняя стоимость предприятия составляет 4 500 000 евро. Наименьшая возможная инвестиция составляет 180 евро. Собранные средства будут инвестированы в развитие автомоек в пяти городах Эстонии: Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви и Вильянди, где предполагается открыть еще дополнительно 6 моек. Инвесторы, которые вложат в предприятие более 360 евро, смогут в течение года бесплатно мыть машину.

От конкурентов мойка Mündipesula отличается технологией мойки, функция мойки супер пеной M-power, кроме того у предприятия есть закрытые теплые мойки в Таллинне на Лаагна теэ, в Stroomi Keskus и в Tondi Rimi. Для оплаты услуг можно использовать различные методы оплаты: монеты, жетоны и банковские карты, а также приложения ApplePay, mTasku, Monyx и Barking. Создана пользовательская среда для автовладельцев различных возрастов, у которых могут быть при этом очень разные финансовые возможности.

Mündipesula

Mündipesula это ведущее предприятие предлагающее самообслуживание при мойке автомобиля, которое владеет 11 мойками самообслуживания в Таллинне, Хаапсалу и Нарве. Последней была открыта мойка в декабре в Ласнамяэ на улице Юмера. До сих пор предприятие было сосредоточено на эстонском рынке, в будущем дополнительно будет открыто еще 6 новых моек. К концу 2019 года на мойках Mündipesula будет помыто более миллиона автомобилей. В рамках дальнейшей деятельности планируется выйти на рынки соседних стран Латвии (2021), Литвы (2022) и Финляндии (2023), чтобы открыть там мойки самообслуживания с новой технологией и различными решениями по оплате.

Fundwise

Fundwise является первой в Эстонии и странах Балтии платформой народного финансирования на базе участия, которая предназначена для предпринимателей и инвесторов. Запустили платформу создатели первой в Эстонии платформы народного финансирования Hooandja, созданной для поддержки творческих идей. Самые успешные проекты финансирования Fundwise это производитель электровелосипедов Ampler Bikes, производитель пива Pühaste и фирма по созданию электрокартингов Blue Shock Race.

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