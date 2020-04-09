Крупная торговая сеть поддержит мелких эстонских фермеров

”Львиная доля продукции мелких фермеров в Эстонии приходилась на сектор HoReCa (отели, рестораны и предприятия, предлагающие услуги catering), то есть на сектор с более низким спросом, чем розничная торговля. В нынешней ситуации эта сфера деятельности весьма ощутимо пострадала. Мы решили обратиться к фермерам с предложением направлять в наши магазины продовольственную продукцию, пригодную для продажи в Selver”, — сказала руководитель AS Selver Кристи Ломп.

Объемы производства мелких фермеров были настолько малы, что выбор их продукции не мог быть широко представлен на прилавках розничных сетей, действующих по всей стране. Одной же из наиболее важных предпосылок для заключения договора поставки между розничной сетью и производителем является наличие круглогодичных мощностей и, желательно, поставка сразу во все магазины сети. ”Нынешняя ситуация исключительная, и мы хотим пойти навстречу и производителям, обеспечивающим небольшие объемы, добавляя их продукцию в ассортимент частично и в отдельных магазинах”, — добавила Кристи Ломп.

На сегодня Selver при посредничестве Центрального союза хуторян Эстонии вступил в переговоры с владельцами 50 хуторов. В ближайшие пару недель их продукция обогатит ассортимент Selver на сотню товарных артикулов.

”В сегодняшней ситуации, когда следует использовать все возможности для поддержки местных производителей и семейных хуторов, то, что Selver сделал шаг навстречу и протянул руку помощи, можно только приветствовать”, — сказала исполнительный директор Центрального союза хуторян Эстонии Керли Атс.

Поскольку это небольшие объемы, Selver не может гарантировать надежность поставок по всей цепочке. Кроме того, выбор магазинов, где продаются продукты, может изменяться по мере увеличения или уменьшения спроса.

Чтобы помочь потребителям поддержать отечественного производителя, Selver добавит к ценникам на фермерскую продукцию изображение василька. Товары можно найти на обычных стеллажах с продукцией, соответствующей товарной категории, многие находятся в отделе Selver Gurmee.