19.06.2019, 09:16

Крупная сделка в секторе частной медицины: Confido приобретает центр лазерного лечения Vitaclinika


rus.delfi.ee
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Eesti suurimale erameditsiinikeskusele nurgakivi panek Veerennis
Eesti suurimale erameditsiinikeskusele nurgakivi panek VeerennisFoto: erakogu

Confido Healthcare Group сегодня заключила договор о покупке 92,5-процентной доли ведущего эстонского центра лазерного лечения Vitaclinika, в результате чего предприятие сможет предлагать около сотни услуг лазерного лечения по восьми медицинским направлениям.

Руководитель медицинского центра Confido Кади Ламбот сказала, что покупка центра Vitaclinika является важным шагом на пути расширения портфеля услуг предприятия, который позволит предлагать пациентам врачебную помощь и консультации на более широкой основе. ”Vitaclinika имеет большой опыт и является одной из лучших в Эстонии в своей области. Она хорошо дополнит прежний широкий спектр услуг Confido новым для нас направлением”, — отметила Ламбот.

Руководитель Vitaclinika Александр Усков-Келл подтвердил, что в результате сделки старейший в Эстонии центр лазерного лечения станет частью современного широкомасштабного проекта в секторе частной медицины. ”От объединения двух клиник выиграют прежде всего пациенты, которые теперь, благодаря тесному сотрудничеству экспертов в области лазерного лечения и врачей-специалистов, смогут получать в Confido ещё более комплексную диагностику и лечение”, — сказал Усков-Келл и добавил, что очень скоро в клинике, в которой используются самые современные технологии, будут предлагать совершенно новые для нашего рынка услуги и возможности, которых до сих пор не предлагались в Эстонии в области лазерного лечения.

Сначала услуги лазерного лечения будут по-прежнему предоставляться в помещениях Vitaclinika в самом центре Таллинна, но уже летом 2020 года предприятию предстоит расширение в строящемся главном здании медицинского городка на Веэренни, где на площади 3000 квадратных метров будет открыт новый медицинский центр Confido.

Один из собственников Confido Тармо Лаанету сказал, что это приобретение является частью рассчитанной на три года инвестиционной программы предприятия на общую сумму 15 миллионов евро. ”За последние два года мы в несколько раз увеличили свой оборот и продолжаем следовать стратегии интенсивного расширения, цель которой — стать самым крупным в Эстонии поставщиком услуг частной врачебной помощи”, — добавил Лаанету. В начале 2019 года центр Confido приобрёл клинику, предлагающую лечение от зависимостей, TSF Kliinik.

Vitaclinika начала свою деятельность в 2002 году и является старейшим в Эстонии центром лазерного лечения, который предлагает более ста услуг лазерной и сосудистой хирургии, дерматологии, гинекологии, проктологии, офтальмологии, венерологии и эстетической медицины. Оборот Vitaclinika в 2018 году достиг 932 000 евро, центр обслуживает около 12 000 пациентов в год.

Центр здоровья Confido Healthcare Group, осуществляющий свою деятельность в Таллинне на Веэренни, объединяет предлагающий услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов медицинский центр Confido, центр гигиены труда, радиологический центр и центр психического здоровья с центром лечения зависимостей.

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