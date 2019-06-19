Крупная сделка в секторе частной медицины: Confido приобретает центр лазерного лечения Vitaclinika

Сначала услуги лазерного лечения будут по-прежнему предоставляться в помещениях Vitaclinika в самом центре Таллинна, но уже летом 2020 года предприятию предстоит расширение в строящемся главном здании медицинского городка на Веэренни, где на площади 3000 квадратных метров будет открыт новый медицинский центр Confido.

Один из собственников Confido Тармо Лаанету сказал, что это приобретение является частью рассчитанной на три года инвестиционной программы предприятия на общую сумму 15 миллионов евро. ”За последние два года мы в несколько раз увеличили свой оборот и продолжаем следовать стратегии интенсивного расширения, цель которой — стать самым крупным в Эстонии поставщиком услуг частной врачебной помощи”, — добавил Лаанету. В начале 2019 года центр Confido приобрёл клинику, предлагающую лечение от зависимостей, TSF Kliinik.

Vitaclinika начала свою деятельность в 2002 году и является старейшим в Эстонии центром лазерного лечения, который предлагает более ста услуг лазерной и сосудистой хирургии, дерматологии, гинекологии, проктологии, офтальмологии, венерологии и эстетической медицины. Оборот Vitaclinika в 2018 году достиг 932 000 евро, центр обслуживает около 12 000 пациентов в год.

Центр здоровья Confido Healthcare Group, осуществляющий свою деятельность в Таллинне на Веэренни, объединяет предлагающий услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов медицинский центр Confido, центр гигиены труда, радиологический центр и центр психического здоровья с центром лечения зависимостей.