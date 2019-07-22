Крупная российская компания ищет партнера среди эстонских стартапов

Первый этап конкурса предполагает питч-сессию с 15 стартапами, которая будет проходить в реальном времени. Участвовать в отборе могут стартапы, разрабатывающие решения с применением технологий Computer vision, IoT, Robotics, AR/VR, Blockchain и др. Заявки принимаются на сайте до 2 августа.

Наибольший интерес представляют инструменты, которые позволяют автоматизировать и повысить эффективность операционных бизнес-процессов в магазинах, логистической инфраструктуре (транспорт, склады), бэк-офисе ритейлера, а также решения, способствующие улучшению клиентского опыта и повышению лояльности покупателей в оффлайн и онлайн.

По результатам отбора, 15 стартапов будут приглашены на переговоры в рамках питч-сессии с экспертами X5, которая состоится в августе 2019 г. С компаниями, соответствующими запросу, будут разработаны сценарии пилотов, определены сроки и KPI. Это даст стартапам возможность реализовать свои проекты в более чем 15 000 магазинах и 40 распределительных центрах в 65 регионах присутствия X5 в России.