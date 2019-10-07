07.10.2019, 07:30

Крупная немецкая компания открыла подразделение в Таллинне

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rus.delfi.ee
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Крупная немецкая компания открыла подразделение в Таллинне
Foto: Linde Engineering

Немецкая компания Linde Engineering, которая занимается проектированием и строительством газовых заводов, открыла в Таллинне новое подразделение и объявила о найме специалистов, пишут "Деловые Ведомости".

Linde Engineering занимается проектированием и строительством газовых заводов по всему миру. Компания входит в The Linde Group — немецкое транснациональную химическую корпорацию, которая является одним из ведущих мировых производителей газов промышленного и медицинского назначения.

Эстонским филиалом Linde Engineering будет руководить Анти Лайви.

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