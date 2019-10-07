Крупная немецкая компания открыла подразделение в Таллинне

Немецкая компания Linde Engineering, которая занимается проектированием и строительством газовых заводов, открыла в Таллинне новое подразделение и объявила о найме специалистов, пишут "Деловые Ведомости".
Linde Engineering занимается проектированием и строительством газовых заводов по всему миру. Компания входит в The Linde Group — немецкое транснациональную химическую корпорацию, которая является одним из ведущих мировых производителей газов промышленного и медицинского назначения.
Эстонским филиалом Linde Engineering будет руководить Анти Лайви.
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