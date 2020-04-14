Кризисный дополнительный бюджет примут уже завтра. Оппозиция выражает недовольство

Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудила подготовку дополнительного бюджета к третьему чтению. Комиссия рассмотрела поступившие предложения о поправках и решила направить законопроект на окончательное голосование. Оно состоится на завтрашнем пленарном заседании.

Председатель комиссии Айвар Кокк пояснил, что в случае большинства предложений о поправках источники покрытия были неприемлемыми. По этой причине они не были учтены. Комиссия также внесла предложения о поправках, в результате которых проект закона о дополнительном бюджете будет изменен перед третьим чтением.

”В качестве одной из поправок мы дали KredEx возможность в случае препятствий рынка, возникающих из-за ограниченной доступности кредитов, выдавать квартирным товариществам кредиты на реконструкцию жилищного фонда”, — сказал Кокк. Он пояснил, что повышение доступности кредитов сократит препятствия рынка, обусловленные ограниченной доступностью кредитных средств. Это касается, например, квартирных товариществ, которые расположены за пределами уездных центров и которым коммерческие банки не выдают кредит на реконструкцию квартирного дома.

”Дополнения были также внесены в Закон о подоходном налоге. Цель — приравнять заготовку древесины при использовании лесных угодий к оказанию экосистемных услуг, — отметил Кокк. — Это позволит освободить от уплаты подоходного налога пособие для частных лесных угодий Natura 2000, которое по сути является дотацией на оказание экосистемных услуг при использовании земли. Это понизит мотивацию частных владельцев продавать свою недвижимость во время кризиса”.

Заместитель председателя комиссии Марис Лаури выразила сожаление, что коалиционные партии не поддержали поправки, призванные удвоить меры поддержки для микропредприятий и туристического сектора в рамках Фонда содействия развитию предпринимательства, а также выделить Больничной кассе дополнительные средства на покрытие расходов на плановое лечение. В результате кризиса Больничная касса лишилась дохода в размере порядка 200 миллионов евро. ”Мы выделяем средства на борьбу с вирусом, но плановое лечение сейчас в сущности остановлено. В какой-то момент этим также придется заняться, — сказала Лаури. — По причине сокращения доходов и роста очередей ожидающие лечения больные, не говоря о новых больных, могут не скоро попасть на прием к врачу”.