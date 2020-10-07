Кризис вынуждает Таллиннский аэропорт проводить новое сокращение. Всего работу потеряют 125 человек
В мае этого года Таллиннский аэропорт объявил о сокращении 111 сотрудников, сейчас к ним добавились еще 14 человек.
В мае этого года Таллиннский аэропорт объявил о сокращении 111 сотрудников, сейчас к ним добавились еще 14 человек.
"В начале сентября мы известили наших работников, что из-за сокращения рейсов и пассажиров нам придется провести реорганизацию, чтобы приспособиться к новым условиям, - пояснил председатель правления предприятия Рийво Тувике. - Это означает, что будут еще сокращения".
"Всего из-за коронавируса из аэропорта уходит 125 человек. Последние извещения о сокращении были направлены 5 октября, сокращение произойдет в ноябре".
Объявленное в конце мая сокращение коснулось специалистов во многих областях. Осеннее сокращение затрагивает прежде всего работников, занятых обслуживанием пассажиров и самолетов.
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