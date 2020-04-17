17.04.2020, 09:10

Кризис ударил и по Эвелин Ильвес. Экс-первой леди придется отказаться от квартиры в Старом городе, машины и ресторана

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EST 19
EVELIN ILVES
EVELIN ILVESFoto: Kristjan Lepp

Занимающаяся уже давно бизнесом Эвелин Ильвес в Evelin Ilves в блоге Toidutare признает, что из-за вызванного коронавирусом кризиса ей пришлось пройти серьезные изменения в жизни.

"Нет причин скрывать: ресторан уже с 1 марта по нулям, то же и со вторым источником дохода моего предприятия — доходами от выступлений на курсах и конференциях", признает бывшая первая леди и сокрушается, что в ближайшее время ей придется отказаться от квартиры в Старом городе и машины.

Единственный доход Ильвес сейчас — зарплата молодого врача.

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