14.04.2020, 08:10

Кризис привел к процветанию э-торговли. Продажи продуктовых товаров выросли в пять раз

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но из Китая эстонцы заказывают намного меньше
EST
Hiina veebikaubamajadest tellides saab klient kauba kätte soodsamalt, mistõttu ta eelistab sealt tellida. Pildil on Omniva sortimiskeskus, kuhu pakid kõigepealt jõuavad.
Foto: Madis Veltman

По словам руководителя союза э-торговли Тыну Вяэта, из-за коронакризиса количество заказов в интернет-магазинах резко увеличилось.

”По сравнению с мартом прошлого года, объемы интернет-торговли увеличились на 85%”, — сказал он в передаче Terevisioon.

”Если говорить о продуктовых товарах, то здесь продажи выросли в 4-5 раз. И мы даже не можем сказать, каков реальный потенциал, поскольку у нас просто нет возможности обслуживать больше”, — отметил Вяэт.

Он уточнил, что проблема заключается не в том, что магазины не успевают поставлять, а в том, что не успевают комплектовать. ”На самом деле они не успевают комплектовать. Имеются отдельные центры комплектации, где собираются заказы, и просто эти склады не позволяют вывозить большее количество товара. Дело не в том, что нет машин”.

”Я думаю, что половина Эстонии заказывала бы. Но, во-первых, не все могут ждать неделю, а, во-вторых, нужно оставить возможность тем, кому это действительно необходимо”.

По словам Вяэта, с другим категориями товаров также следует запастись терпением. ”Заказывать извне я не советую, вы можете прождать от трех до четырех недель. Если вы заказали в Эстонии, то за 1-2 дня уже не получите. На доставку может уйти от 3 до 5 дней”.

Вяэт отметил, что второй по востребованности после продуктов категорией товаров являются лекарства и предметы гигиены. ”Кто бы отказался сейчас заказать маски, антисептики или одноразовые перчатки, если была бы возможность? Здесь спрос явно превышает предложение”.

”Кроме этого люди заказывают все, связанное с ремонтом, домом, предметы интерьера, поскольку они больше времени проводят дома, а также различные приспособления для домашних тренировок: хулахупы, маты для йоги, ленты. И вещи для дистанционного обучения: например, компьютеры, наушники”.

А вот из Азии жители Эстонии стали заказывать намного меньше. ”С наступлением кризиса объемы заказываемых из Азии товаров в одночасье сократились на 50%”, — отметил Вяэт.

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