"Кризис пришел, чтобы остаться". Известные эстонские бизнесмены — о будущем эстонской экономики

Исполнительный директор EfTEN Capital Вильяр Аракас прогнозирует, что после того, как торговые центры вновь откроются, многие арендаторы туда не вернутся. Вместо этого они либо перейдут в онлайн, либо прекратят свое существование.

"Будущим торговых центров управляет не столько торговля, сколько необходимые общине услуги, например, медицина первого уровня или проведение свободного времени", — считает он.

Сложнее предсказать будущее туристического сектора. По мнению Аракаса, в этом году отели могут рассчитывать в основном на прибыль с туризма внутри страны, но тут Таллинн остается за бортом (EfTEN принадлежат отели Palace и Radisson Blu Sky в Таллинне).

Главная надежда, что после открытия границ сюда приедут финны, которым наскучит сидеть дома, а на авиакомпании надежды нет — ни для одной международной авиакомпании не является приоритетом запустить рейсы в Таллинн на следующий день после снятия режима ЧП в стране.

Аракас считает, что правительство должно установить четкие критерии для преодоления кризиса, в не повторять, что мол никто не знает, как долго будут действовать ограничения.

"Складывается впечатление, что Эстонией управляют вирусологи. Предпринимателям не помогает свет в конце туннеля. Кажется, что кризис пришел, чтобы остаться. Этот экономический хаос, который с каждым днем нарастает, не сможет покрыть не один пакет помощи", — подытожил он.

Персональные почтовые автоматы — каждому дому?



Производитель почтовых автоматов Cleveron закрыл производство, так как один сотрудник заразился коронавирусом. Обычная работа предприятия застопорилась также из-за того, что когда люди не могут передвигаться между странами, то большие системы почтовых автоматов не продать: их невозможно установить, обучить людей и т.д.

Руководитель Cleveron Арно Кютт говорит, что фирма все же нашла новых потенциальных клиентов и партнеров в сфере э-торговли.

Cleveron начала разработку почтовых автоматов "plug and play", которые можно продавать в интернете и которые предприятия могли бы легко самостоятельно взять в эксплуатацию. Многие предприятия и раньше просили о возможности поставить почтовых автомат около их офиса.