17.04.2020, 07:20

"Кризис пришел, чтобы остаться". Известные эстонские бизнесмены — о будущем эстонской экономики

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нас ждут агрессивные скидки!
Тойво Тянавсуу
EST
"Кризис пришел, чтобы остаться". Известные эстонские бизнесмены — о будущем эстонской экономики
Foto: Vallo Kruuser, Anni Õnneleid, Priit Simson

Эстонские предприниматели признают, что кризис перевернул экономику Эстонии вверх дном. Появляются посылочные автоматы для личного пользования, а многие магазины и отели вымирают.

Исполнительный директор EfTEN Capital Вильяр Аракас прогнозирует, что после того, как торговые центры вновь откроются, многие арендаторы туда не вернутся. Вместо этого они либо перейдут в онлайн, либо прекратят свое существование.

"Будущим торговых центров управляет не столько торговля, сколько необходимые общине услуги, например, медицина первого уровня или проведение свободного времени", — считает он.

Сложнее предсказать будущее туристического сектора. По мнению Аракаса, в этом году отели могут рассчитывать в основном на прибыль с туризма внутри страны, но тут Таллинн остается за бортом (EfTEN принадлежат отели Palace и Radisson Blu Sky в Таллинне).

Главная надежда, что после открытия границ сюда приедут финны, которым наскучит сидеть дома, а на авиакомпании надежды нет — ни для одной международной авиакомпании не является приоритетом запустить рейсы в Таллинн на следующий день после снятия режима ЧП в стране.

Аракас считает, что правительство должно установить четкие критерии для преодоления кризиса, в не повторять, что мол никто не знает, как долго будут действовать ограничения.

"Складывается впечатление, что Эстонией управляют вирусологи. Предпринимателям не помогает свет в конце туннеля. Кажется, что кризис пришел, чтобы остаться. Этот экономический хаос, который с каждым днем нарастает, не сможет покрыть не один пакет помощи", — подытожил он.

Персональные почтовые автоматы — каждому дому?


Производитель почтовых автоматов Cleveron закрыл производство, так как один сотрудник заразился коронавирусом. Обычная работа предприятия застопорилась также из-за того, что когда люди не могут передвигаться между странами, то большие системы почтовых автоматов не продать: их невозможно установить, обучить людей и т.д.

Руководитель Cleveron Арно Кютт говорит, что фирма все же нашла новых потенциальных клиентов и партнеров в сфере э-торговли.

Cleveron начала разработку почтовых автоматов "plug and play", которые можно продавать в интернете и которые предприятия могли бы легко самостоятельно взять в эксплуатацию. Многие предприятия и раньше просили о возможности поставить почтовых автомат около их офиса.

Кютт считает, что кризис им поможет преодолеть распространение домашних почтовых автоматов. Еще с ноября сотрудники Cleveron тестируют в Вильянди свою услугу доставки, где продукты приносят из магазина за час "в почтовый ящик". По его мнению, не пройдет и десяти лет, как такие домашние почтовые автоматы станут такими же обыденными, как те, что стоят сейчас у магазинов.

Осенью может быть сложно найти товары любимых брендов


Несмотря на то, что онлайн-продажи Kaubamaja и Selver во время кризиса резко возросли, это не компенсирует объем того, что останется не проданным в закрытых с конца марта торговых центрах, говорит председатель правления Tallinna Kaubamaja Раул Пуусепп.

В апреле предприятие распустило большую часть сотрудников по домам. Магазин Kaubamaja в Таллинне превратился в склад по комплектации онлайн-заказов. Но даже если кризис закончится онлайн-продажи не перерастут объем физических продаж, подчеркивает Пуусепп.

Пуусепп прогнозирует, что когда торговые центры откроются, нас ждут очень агрессивные скидки, так как продавцам надо будет освободить склады от товара. Однако осенью могут возникнуть проблемы с сезонными зарубежными товарами: поступят ли они в нужное время и поступят ли вообще.

"Картина торговли сложилась очень хаотичная. Кто выживет — этот вопрос во всем мире. Ключевое слово — гибкость", — считает он.

Во время кризиса мебель никто не раскупает


Занимающееся обработкой древесины и производством мебели предприятие Tarmeko кризис задел в первую очередь в производстве шпона и мебели, лучше идут дела с фанерой.

"Еду люди покупают и во время кризиса, а мебель они не вряд ли заменят, ни во время кризиса, ни какое-то время после него. Мебель — не товар первой необходимости. Фанера все же нужна, например, в строительстве", — объясняет глава Tarmeko Яак Нигул.

По его мнению, основной вопрос заключается в восстановлении доверия: "Я большой фанат Италии, ездил туда 11–12 лет подряд каждое лето. Но этим летом точно не поеду и не знаю, смогу ли довериться и поехать следующим летом".

"Если смотреть шире, то лесоводство в Эстонии сейчас одна из немногих сфер, где до сих пор идет работа. Вчерашние защитники природы сегодня ходят сажать лес, чтобы немного подзаработать денег", — говорит Нигул.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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