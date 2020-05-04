Кризис позволяет многодетным семьям проводить больше времени вместе

”Этот кризис оказал на нас очень позитивное влияние: мы проводим все время вместе, и мы как родители вносим больший вклад в развитие наших детей и благоустройство дома”, — сказал Таави-Ааду Айт, семье которого присвоили титул ”Большая семья 2018”. ”Приятно видеть, как дети растут и играют вместе, как они ценят поддержку друг друга и считаются с братьями и сестрами. Самые большие трудности всегда вызваны нехваткой времени. К сожалению, время нельзя купить. Чем больше вы делаете и чем больше событий происходит вокруг вас и вашей семьи, тем быстрее проходит время. Жаль, что дети так быстро растут и не всегда получают достаточно внимания. С другой стороны, приятно видеть, насколько они уже большие и самостоятельные”.

По словам Ааге Ыунап, в этом году на конкурс уже представлены 36 семей, что является впечатляющим показателем за короткий срок. ”В 2018-м году, когда победителем стала семья из Айт с острова Сааремаа, в конкурсе приняло участие рекордное количество семей — 53. Но мы не гонимся за количеством, нас интересуют уникальные и заслуживающие внимания семьи, чьи кандидатуры можно представлять до 13-го мая”.

”При воспитании детей и создании многодетной семьи важно, чтобы и дети, и их родители чувствовали, что их приветствуют в эстонском обществе. Это придает родителям смелости и уверенности для того, чтобы создать большую семью”, — сказала Ыунап. ”Дети — это великое творение, движущая сила и вдохновение для родителей. В большой семье всегда больше целей и мечтаний, больше любви, эмоций и близости. Многодетная семья представляет ценность для общества в целом. Если бы у нас не было детей, мы бы не знали, что насколько незначительны повседневные заботы”.

По словам главы Союза многодетных семей, лучшим примером являются те семьи, где родители умеют сочетать воспитание нескольких детей со своими личными мечтами и стремлениями. ”Премия для семьи года — это одна из возможностей быстрее исполнить мечту”, — отметила Ыунап.

По словам Мерле Кивимяэ-Лайдро, получившей титул в 2012 году, большая семья — это всегда большая работа, поэтому приветствуется любое признание многодетных семей. ”Мы не скучаем во время самоизоляции, потому что в доме постоянно находятся 7 человек. Благодаря большой семье мы научились самостоятельно справляться в различных ситуациях, и коронавирус — это еще не конец света! Сейчас особенно важно обращать внимание на окружающих и при возможности помогать им. Оказывая помощь и поддержку другим, мы можем вместе сделать гораздо больше, чем в гордом одиночестве”.