Кризис перевернул статистику страховых случаев с ног на голову

Из всех зарегистрированных в марте страховых случаев больше всего было связано со страхованием путешествий — их оказалось почти втрое больше, чем годом ранее. ”Ключевым фактором в связи с ущербом в поездках оказался, разумеется, коронавирус. Большинство зарегистрированных случаев были связаны с прерыванием поездок”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

Действующие ограничения оказывают заметное влияние на плотность дорожного движения, в результате за первый кризисный месяц число ущербов в связи ДТП сократилось по сравнению с годом ранее на 26%. По данным ERGO, на третьей неделе чрезвычайного положения число ущербов от ДТП сократилось на целых 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Под влиянием вызванного вирусом кризиса цены дорожного страхования и страхования каско на рынке несколько снизились. Кроме того, страховые компании предлагают в чрезвычайной ситуации альтернативные виды страховой защиты. ”В период прошлого кризиса мы разработали решение ”каско на время простоя”, являющееся хорошей альтернативой обычному страхованию каско на время, пока автомобиль не участвует в движении. Такое решение оправдает себя и сегодня. Совсем без каско обходиться бы я не рискнула, поскольку даже если машина не ездит продолжительное время, ущерб возможен — например, в результате стихии или вандализма. Кроме того, для лизинговых машин страхование каско обязательно. В настоящий момент на помощь автовладельцам также может прийти э-страхование транспортных средств — в этом случае плата зависит от частоты использования автомобиля”, — описала Лепвальтс.

Она добавила, что стоит непременно проконсультироваться со своей страховой компанией, чтобы найти на сложный период подходящее решение, обеспечивающее чувство безопасности: ”Кроме того, помочь может изменение модели оплаты по договору — переход с ежегодных на ежемесячные платежи”.

В марте число происшествий в рамках страхования жизни и страхования медицинских расходов также продемонстрировало спад — в ERGO их зарегистрировали на 6% меньше, чем годом ранее. ”Можно подумать, что связанных со здоровьем случаев станет больше, но число поступивших к нам заявлений уменьшилось, поскольку в связи с чрезвычайным положением было остановлено практически все плановое лечение. Люди не могут попасть к врачам. Вероятно, объем таких заявлений у нас резко вырастет после окончания пандемии, когда жизнь хоть сколько-нибудь нормализуется. В настоящее же время очереди к врачам и на лечение длинные и растянуты на неопределенный срок”, — отметила Лепвальтс.