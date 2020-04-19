19.04.2020, 12:10

Кризис перевернул статистику страховых случаев с ног на голову


EST
Autoparkla kristiine keskuses
AutoparklaFoto: Martin Dremljuga

По данным одной из крупнейших в Эстонии страховых компаний ERGO, всемирная пандемия коронавируса и введенное в середине марта в Эстонии чрезвычайное положение оказали значительное влияние на случаи страховых ущербов. В наибольшей степени выросло число случаев в связи со страхованием путешествий, тогда как число ущербов в связи с ДТП сократилось.

Из всех зарегистрированных в марте страховых случаев больше всего было связано со страхованием путешествий — их оказалось почти втрое больше, чем годом ранее. ”Ключевым фактором в связи с ущербом в поездках оказался, разумеется, коронавирус. Большинство зарегистрированных случаев были связаны с прерыванием поездок”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

Действующие ограничения оказывают заметное влияние на плотность дорожного движения, в результате за первый кризисный месяц число ущербов в связи ДТП сократилось по сравнению с годом ранее на 26%. По данным ERGO, на третьей неделе чрезвычайного положения число ущербов от ДТП сократилось на целых 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Под влиянием вызванного вирусом кризиса цены дорожного страхования и страхования каско на рынке несколько снизились. Кроме того, страховые компании предлагают в чрезвычайной ситуации альтернативные виды страховой защиты. ”В период прошлого кризиса мы разработали решение ”каско на время простоя”, являющееся хорошей альтернативой обычному страхованию каско на время, пока автомобиль не участвует в движении. Такое решение оправдает себя и сегодня. Совсем без каско обходиться бы я не рискнула, поскольку даже если машина не ездит продолжительное время, ущерб возможен — например, в результате стихии или вандализма. Кроме того, для лизинговых машин страхование каско обязательно. В настоящий момент на помощь автовладельцам также может прийти э-страхование транспортных средств — в этом случае плата зависит от частоты использования автомобиля”, — описала Лепвальтс.

Она добавила, что стоит непременно проконсультироваться со своей страховой компанией, чтобы найти на сложный период подходящее решение, обеспечивающее чувство безопасности: ”Кроме того, помочь может изменение модели оплаты по договору — переход с ежегодных на ежемесячные платежи”.

В марте число происшествий в рамках страхования жизни и страхования медицинских расходов также продемонстрировало спад — в ERGO их зарегистрировали на 6% меньше, чем годом ранее. ”Можно подумать, что связанных со здоровьем случаев станет больше, но число поступивших к нам заявлений уменьшилось, поскольку в связи с чрезвычайным положением было остановлено практически все плановое лечение. Люди не могут попасть к врачам. Вероятно, объем таких заявлений у нас резко вырастет после окончания пандемии, когда жизнь хоть сколько-нибудь нормализуется. В настоящее же время очереди к врачам и на лечение длинные и растянуты на неопределенный срок”, — отметила Лепвальтс.

Число заявлений об ущербе в рамках жилищного страхования осталось в первый кризисный месяц на прежнем уровне. ”В результате продолжения вызванного вирусом кризиса и углубления безработицы мы все же прогнозируем некоторый рост числа преступлений против собственности — в такой ситуации роль страхования остается очень важной”, — сказала Лепвальтс.

Помимо прочего, в результате кризиса стало больше юридических споров. В марте компания ERGO зарегистрировала вдвое больше случаев в связи со страхованием расходов на правовую помощь, чем годом ранее.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: