25.03.2020, 12:00

Кризис, ЧП, ограничения: эстонский бизнес вынужден перестраиваться. RusDelfi поговорил с предпринимателями

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ждем истории на rus@delfi.ee
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 25
Inimtühi Tallinna vanalinn
Inimtühi Tallinna vanalinnFoto: Tiit Blaat

Чрезвычайное положение повлияло на жизнь всей страны. Призыв оставаться дома, закрытие торговых центров, отмена мероприятий — все это не могло не отразиться на привычках эстоноземельцев. Многим бизнесменам приходится выкручиваться и придумывать новые способы предоставления своих услуг. RusDelfi пообщался с местными предпринимателями, чтобы узнать, как они выживают во время пандемии коронавируса.

Предприниматели уже уведомили Кассу по безработице о коллективных сокращениях. По первоначальным данным, 18 предприятий сократят 261 человек. Только на прошлой неделе встало на учет 2102 безработных. С учетом закрытия торговых центров с 25 марта — статистика точно увеличится.

Государство уже сообщило, что выплатит за предпринимателей-физических лиц (FIE) авансовые платежи по социальному налогу за первый квартал. Как FIE, так и другим налогоплательщикам в течение двух месяцев, то есть с 1 марта до 1 мая, не будут начисляться проценты с налоговой задолженности, в дальнейшем эти проценты также не подлежат оплате. Другую информацию от Налогово-таможенного Департамента читайте ЗДЕСЬ.

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Эстонское целевое учреждение поддержки жизни в сельской местности предлагает фермерам продать свои земли с опцией выкупа. На это выделяется 50 миллионов евро. Министерство иностранных дел инициирует сбор информации на тему, как государство может помочь компаниям экспортировать свои товары за рубеж.

Предприниматели тоже помогают друг другу. Например, Astri Grupp, которым принадлежит рынок Балтийского вокзала, предложат льготные арендные условия для тех арендаторов, чей оборот значительно уменьшился. Многие снижают цены и делают льготы.

Доставка, реорганизация и американский рынок

Владелица небольшого кафе Нурьян Наврузова организовала бесплатную доставку своего фирменного блюда — курзе. "Режим ЧП достаточно сильно на нас повлиял. Мы потеряли тех гостей, которые приходили поесть внутри. Особенно на выходных. Но мы оперативно реализовали свой давний план с собственной бесплатной доставкой. Ну ещё, мы стали работать без выходных, чтобы компенсировать потерю клиентов", — рассказала она RusDelfi.

Пекарня Crustum тоже сделала акцент на доставку, но уже не для кафе и магазинов, а на дом. "Раньше мы пекли в основном для ресторанов, но этот рынок практически исчез, — сказал совладелец Василий Щирый. — 90% наших клиентов закрылось. Мы переформатировались и теперь доставляем выпечку на дом. По ощущениям, количество работы не уменьшилось. Обработка частных заказов занимает кучу времени. Хорошо, что мы адаптировались на ходу".

Маркетолог Руслан Гогин тоже не сильно потерял. Хотя перестраиваться так же пришлось. "Работы стало больше — сейчас важна антикризисная коммуникация. Много консультация по интернету. Но переквалифицирование точно нужно. Сейчас надо искать новых клиентов на других рынках, переключаться с местных, на международные — российские и американские", — считает он.

По словам Руслана, его компания помогает зубным клиникам в Северных странах — предоставляет бесплатное управление рекламными кабинетами. "Всем бесплатно предоставлять услуги не можем, но взяли одну нишу, которая сейчас страдает, и помогаем им".

Cовладелец Sky Mobile Евгений Прометной пересмотрел всю организацию компании, определил минимальную планку рентабельности и сделали финансовые расчеты, исходя из разных сценариев развития ситуации в экономике. "Часть работников были отправлены в отпуска, часть села на больничный, с кем-то расторгли договор. Оборот не позволяет держать расширенный состав рабочей силы", — поделился он.

Но это было еще до того, как правительство закрыло торговые центры. Теперь даже сокращенную команду из 20 человек сохранить не получится. "Все торговые точки закрываются. Возможно, несколько недель мы протянем. Сейчас переделываем сайт, будем забирать и привозить телефоны на ремонт. Доставка техники уже работает. Честно, я не уверен, что это нам сильно поможет. Будем пытаться получить дотации", — добавил уже 25 марта Евгений. Он отметил, что кризис коснется всех сфер. "Если кризис до кого-то еще не дошел, то скоро дойдет. Это только начало".

Предприниматели, расскажите, как у вас дела с бизнесом? Сильно ли повлияет закрытие торговых центров на бюджет? Кто-то, может, наоборот, вырос и рад кризису? Пишите на rus@delfi.ee

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