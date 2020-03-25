Кризис, ЧП, ограничения: эстонский бизнес вынужден перестраиваться. RusDelfi поговорил с предпринимателями

Эстонское целевое учреждение поддержки жизни в сельской местности предлагает фермерам продать свои земли с опцией выкупа. На это выделяется 50 миллионов евро. Министерство иностранных дел инициирует сбор информации на тему, как государство может помочь компаниям экспортировать свои товары за рубеж.

Предприниматели тоже помогают друг другу. Например, Astri Grupp, которым принадлежит рынок Балтийского вокзала, предложат льготные арендные условия для тех арендаторов, чей оборот значительно уменьшился. Многие снижают цены и делают льготы.

Доставка, реорганизация и американский рынок

Владелица небольшого кафе Нурьян Наврузова организовала бесплатную доставку своего фирменного блюда — курзе. "Режим ЧП достаточно сильно на нас повлиял. Мы потеряли тех гостей, которые приходили поесть внутри. Особенно на выходных. Но мы оперативно реализовали свой давний план с собственной бесплатной доставкой. Ну ещё, мы стали работать без выходных, чтобы компенсировать потерю клиентов", — рассказала она RusDelfi.

Пекарня Crustum тоже сделала акцент на доставку, но уже не для кафе и магазинов, а на дом. "Раньше мы пекли в основном для ресторанов, но этот рынок практически исчез, — сказал совладелец Василий Щирый. — 90% наших клиентов закрылось. Мы переформатировались и теперь доставляем выпечку на дом. По ощущениям, количество работы не уменьшилось. Обработка частных заказов занимает кучу времени. Хорошо, что мы адаптировались на ходу".

Маркетолог Руслан Гогин тоже не сильно потерял. Хотя перестраиваться так же пришлось. "Работы стало больше — сейчас важна антикризисная коммуникация. Много консультация по интернету. Но переквалифицирование точно нужно. Сейчас надо искать новых клиентов на других рынках, переключаться с местных, на международные — российские и американские", — считает он.

По словам Руслана, его компания помогает зубным клиникам в Северных странах — предоставляет бесплатное управление рекламными кабинетами. "Всем бесплатно предоставлять услуги не можем, но взяли одну нишу, которая сейчас страдает, и помогаем им".