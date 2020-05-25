25.05.2020, 18:12

Кристина Каллас: кто-нибудь знает развитую страну Европы, которая собирает клубнику своими силами?

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EST
Eesti 200 pressikonverents
Eesti 200 pressikonverentsFoto: Priit Simson

Председатель партии EESTI 200 Кристина Каллас в своем аккаунте в Facebook критически высказалась в адрес правительства, некоторые члены которого, по ее словам, записывают во "враги народа" всех, кто не согласен с принимаемыми решениями. Стране нужны открытые дискуссии по важнейшим вопросам, считает политик.

Ниже мы приводим реплику Кристины Каллас.

"О клубнике. Дискуссия о том, какие должны быть условия работы и кто какой зарплаты достоин, - приветствуется. Очень жду дебатов и о том, как поставить эстонскую экономику после кризиса на ноги, чтобы нашли себе применение 50 000 оставшихся без работы соотечественников.

Но как ее провести, если со стороны руководства в надменном и унижающем тоне звучат слова, указывающие на то, что лучше бы помолчать? Список врагов народа только растет. Наряду с либералами, глобалистами, социалистами, беженцами и украинцами уничтожают эстонское национальное государство и подрывают его конституционные основы также производители клубники. Кто следующий, кто осмелиться выступить против шагов правительства и публично получить ярлык "врага народа"?

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P.S. Кто-нибудь знает в Европе страну с развитой экономикой, кто-то знает какую-либо страну с развитой экономикой, которая свою клубнику собирает с помощью своей рабочей силы?"

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