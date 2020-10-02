Кристийне получит дополнительные инвестиции на ремонт дорог и строительство спортивных площадок

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе выразил удовлетворение, что развитие городской инфраструктуры продолжится и в следующем году теми же темпами.

”Весной и летом текущего года в нашей части города были завершены ряд проектов по строительству или ремонту дорог, многих из которых жители ожидали годами. Я очень рад, что они наконец готовы. Отдельно я бы выделил реконструкцию улицы Тедре на отрезке между бульваром Сыпрузе и улицей Моони, сейчас еще продолжаются работы на улицах Кянну и Спорди. Из утвержденной мэрией Таллинна программы следует, что к списку работ в следующем году добавятся также несколько более мелких объектов — ремонт небольших улиц, строительство новых парковочных мест, тротуаров и прочего”, — пояснил Рийбе.

В список проектов инвестиций вошли следующие объекты в Кристийне:

- ремонт улицы Луйге (от пер.Тедре до ул.Лехе) и переулка Тедре (ул.Тедре — ул.Луйге)

- восстановительный ремонт тротуара вдоль домов №№30-48 по ул.Эндла

- строительство парковки на ул.Кульднока,12а

- ремонт улицы Вути (между ул.Тихазе и Тедре)

- ремонт улицы Вястрику (ул.Тедре — ул.Парди)

- ремонт улицы Риви

- ремонт тротуара на ул.Лехе

”Все объекты будут готовы в течение 2021 года”, — добавил Рийбе.

Так же в планах создать новые уличные тренажерные площадки на ул.Сеэби,34 и Палдиском шоссе,56b. В социальном доме на ул.Энергиа,13 планируется сделать ремонт, чтобы улучшить жилищные условия для пожилых клиентов.

Органы местных самоуправлений получат экстренное пособие на инвестиции от государства, чтобы сгладить последствия падения роста экономики. В начале сентября на заседании городского собрания Таллинна было принято содержащее точный список всех проектов решение ”Утверждение первичного списка проектов инвестиционной поддержки и передача соответствующих полномочий городской финансовой службе”.