Криптовалюты, электромобили и дроны, 6-часовой рабочий день: тренды, которые изменят мир к 2030 году

Второй недооцененной темой в статье называется падающее доверие жителей к Евросоюзу и его институтам. Это может привести к дальнейшему укреплению позиций евроскептиков и центробежных сил в странах ЕС, усугубить раскол общества и усилить сепаратистские тенденции в отдельных регионах. Со второй тесно связана третья тема: по-прежнему бедственное экономическое положение в странах Южной Европы. Усиление популистов, которые в Греции и Италии уже формировали правительства, может оказаться "началом куда более крупной волны".
Но едва ли не главной социально-политической темой десятилетия в развитых странах может, по мнению DB Research, стать нарастающий конфликт поколений. Старение общества ведет к тому, что среди избирателей все больше людей предпенсионного и пенсионного возраста, и они поддерживают тех политиков, которые сулят им щедрые социальные выплаты и обслуживают их представления о жизни.
В результате разрастается пропасть между поколениями, на что уже указывает, к примеру, распределение голосов на референдуме о "Брекзите" и при избрании президента Трампа. Нельзя недооценивать нарастающее у молодых поколений ощущение отчужденности от политических процессов, отмечается в статье, ведь "они могут нанести ответный удар".
Усиление профсоюзов нового типа и 6-часовой рабочий день
Заявить о себе молодежь сможет, в частности, через профсоюзы, "возвращение" которых DB Research предсказывает в другой статье. Но это будут уже не те классические профсоюзы, представлявшие в основном индустриальных рабочих 20-го века.
Теперь усиленно объединяться и продвигать свои требования станут молодые работники цифровых отраслей, и именно цифровые технологии они будут использовать для самоорганизации, голосований, сбора подписей, подачи петиций или координации кампаний.
Еще один прогноз: постепенное глобальное усиление позиций наемных работников (в том числе из-за нарастающего в стареющих обществах дефицита молодых квалифицированных кадров) может привести к тому, что в 2020-е годы будет претворено в жизнь требование 6-часового рабочего дня, хотя вводить его, скорее всего, начнут выборочно. От такой меры выиграют и сами работодатели, поскольку их сотрудники будут реже болеть, а производительность труда и удовлетворенность клиентов возрастут, предсказывается в сборнике "Мир в 2030 году".
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