Криптовалюты, электромобили и дроны, 6-часовой рабочий день: тренды, которые изменят мир к 2030 году

"Если 2010-е годы нас чему и научили, так это тому, что нельзя руководствоваться трендами прошедших десяти лет при оценке перспектив предстоящего десятилетия", — говорится в предисловии к сборнику прогнозов "Мир в 2030 году", опубликованному в конце января Аналитическим центром Deutsche Bank (DB Research) во Франкфурте-на-Майне.

Ослабление мировых валют, не обеспеченных золотом

Сделав такой вывод, многонациональный коллектив аналитиков задался целью отказаться от простого экстраполирования имеющихся тенденций в будущее и представить "необычные соображения" о возможных грядущих поворотах в социально-политическом и экономическом развитии планеты. Получились изложенные на 80 страницах 24 прогноза, хотя на самом деле их даже больше, так как в каждой статье содержится целый ряд предсказаний или предположений.

Поскольку над сборником работали именно банковские аналитики, вполне естественно, что сразу несколько статей касаются финансово-денежной сферы. Самый первый прогноз в сборнике гласит: к концу 2020-х годов могут "окончательно ослабнуть" силы, поддерживающие нынешнюю мировую валютную систему, в основе которой — фидуциарные или фиатные деньги.

Это не обеспеченные золотом или серебром деньги, ценность которых определяется исключительно верой в способность выпустивших их государств и центральных банков гарантировать их стоимость, защитить их от обесценивания в ходе инфляции. Однако накопленная государствами по всему миру рекордная задолженность подрывает доверие в эту систему. Поэтому DB Research предсказывает к 2030 году рост спроса на "альтернативные валюты" — золото или криптовалюты.