Криптовалюта Facebook получит название Libra

По данным источников, будущая криптовалюта будет предназначена для "развивающихся стран с неустойчивой государственной валютой", а пользоваться ею для совершения платежей можно будет в разных сервисах соцсети, включая Messenger и WhatsApp. Также сообщается, что соцсеть планирует создать сеть физических терминалов оплаты, принимающих Libra, и будет поощрять магазины за прием оплаты в криптовалюте.

Для управления новой криптовалютой Facebook ищет партнеров, с которыми хочет создать совестный независимый фонд. Компания собрала "десятки финансовых институтов и других технологических компаний", которые в том числе должны внести капитал в проект, пишет TJ.

Напомним, слухи о планах Facebook создать собственную криптовалюту появились около года назад, а в декабре 2018 года сообщалось, что Facebook разрабатывает криптовалюту, относящуюся к так называемым стейблкоинам — цифровым валютам, привязанным к реальным во избежание скачков курса, от которых страдают обладатели популярных криптовалют. Тогда уточнялось, что компания привяжет свою криптовалюту к доллару США.