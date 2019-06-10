Криптовалюта Facebook получит название Libra
Соцсеть Facebook намерена анонсировать собственную криптовалюту в июне 2019 года. Об этом сообщает издание The Information, уточняя, что криптовалюта получила название Libra.
Соцсеть Facebook намерена анонсировать собственную криптовалюту в июне 2019 года. Об этом сообщает издание The Information, уточняя, что криптовалюта получила название Libra.
По данным источников, будущая криптовалюта будет предназначена для "развивающихся стран с неустойчивой государственной валютой", а пользоваться ею для совершения платежей можно будет в разных сервисах соцсети, включая Messenger и WhatsApp. Также сообщается, что соцсеть планирует создать сеть физических терминалов оплаты, принимающих Libra, и будет поощрять магазины за прием оплаты в криптовалюте.
Для управления новой криптовалютой Facebook ищет партнеров, с которыми хочет создать совестный независимый фонд. Компания собрала "десятки финансовых институтов и других технологических компаний", которые в том числе должны внести капитал в проект, пишет TJ.
Напомним, слухи о планах Facebook создать собственную криптовалюту появились около года назад, а в декабре 2018 года сообщалось, что Facebook разрабатывает криптовалюту, относящуюся к так называемым стейблкоинам — цифровым валютам, привязанным к реальным во избежание скачков курса, от которых страдают обладатели популярных криптовалют. Тогда уточнялось, что компания привяжет свою криптовалюту к доллару США.
В конце мая источники сообщили, что Facebook намерена запустить собственную криптовалюту и платежную систему в первом квартале будущего года, а подробности об этом проекте компания раскроет летом, перед запуском тестирования криптовалюты. Предполагается, что после запуска криптовалюта будет доступна пользователям из нескольких стран, которые смогут совершать с ее помощью защищенные платежи без использования банковских счетов.
СМИ отмечали, что Facebook придется приложить немало усилий, чтобы у пользователей появилось доверие к новой криптовалюте с учетом многих скандалов, подпортивших репутацию компании за последнее время.
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