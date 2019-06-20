Криптострасти: как и почему торговец биткоинами оказался в многомиллионных долгах(1)
На рынке криптовалюты действует некий мистер Смит. Его настоящее имя неизвестно, но он существует в реальности и начал скупать биткойны еще в 2010 году. Тогда еще особо никто и не знал, что это и зачем. А потом случился бум. В начале прошлого года мистер Смит утверждал, что с изначальной инвестиции в 3 000 долларов он получил 25 миллионов навара. На работу он не ходил — зачем? Путешествует по миру, летая лишь бизнес-классом и останавливаясь исключительно в пятизвездочных отелях.
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