Криптострасти: как и почему торговец биткоинами оказался в многомиллионных долгах

История мистера Смита и ему подобных вдохновила многих эстоноземельцев. Но далеко не все достигли таких головокружительных успехов в этой сфере.

22 апреля в Рапласком доме суда Пярнуского уездного суда Леа Павельсон вынесла весьма курьезный приговор. Некий Илья Поляков 34 лет должен выплатить фирме Perfect Look… 7 миллионов евро. При этом оборот фирмы за 2017 год был лишь 550 евро. Фирма занимается предоставлением услуг красоты. За прошлый же год прибыль фирмы составляла 32 евро. И тут вдруг решением суда им должны поступить миллионы. Точная сумма — 6 956 099 евро 62 цента. Помимо этого Поляков должен салону и адвокатские расходы в 3 400 евро.

Как же сложилась такая странная ситуация?

Двое предприимчивых мужчин — Илья Поляков и представитель Perfect Look Олег Иванов (41) осенью 2015 года заключили договор, в соответствии с которым фирма Иванова продала Полякову 500 биткоинов. Договор позволял расплатиться за товар в рассрочку, а биткоины были проданы по курсу на 20 декабря 2017 года. Также у Полякова была возможность вернуть "товар" к этому времени.

Три с половиной года назад, когда Иванов и Поляков заключили сделку, бизнес криптовалюты только зарождался. Один биткоин стоил тогда пару сотен евро, стоимость 500 таким образом составляла около 100 000 евро.

А потом случился бум, и стоимость начала взлетать. Тогда инвесторы решили, что надо срочно их скупать.