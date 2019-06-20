20.06.2019, 07:20

Криптострасти: как и почему торговец биткоинами оказался в многомиллионных долгах

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rus.delfi.ee
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Криптострасти: как и почему торговец биткоинами оказался в многомиллионных долгах
фото иллюстративноеREUTERS

На рынке криптовалюты действует некий мистер Смит. Его настоящее имя неизвестно, но он существует в реальности и начал скупать биткойны еще в 2010 году. Тогда еще особо никто и не знал, что это и зачем. А потом случился бум. В начале прошлого года мистер Смит утверждал, что с изначальной инвестиции в 3 000 долларов он получил 25 миллионов навара. На работу он не ходил — зачем? Путешествует по миру, летая лишь бизнес-классом и останавливаясь исключительно в пятизвездочных отелях.

История мистера Смита и ему подобных вдохновила многих эстоноземельцев. Но далеко не все достигли таких головокружительных успехов в этой сфере.

22 апреля в Рапласком доме суда Пярнуского уездного суда Леа Павельсон вынесла весьма курьезный приговор. Некий Илья Поляков 34 лет должен выплатить фирме Perfect Look… 7 миллионов евро. При этом оборот фирмы за 2017 год был лишь 550 евро. Фирма занимается предоставлением услуг красоты. За прошлый же год прибыль фирмы составляла 32 евро. И тут вдруг решением суда им должны поступить миллионы. Точная сумма — 6 956 099 евро 62 цента. Помимо этого Поляков должен салону и адвокатские расходы в 3 400 евро.

Как же сложилась такая странная ситуация?

Двое предприимчивых мужчин — Илья Поляков и представитель Perfect Look Олег Иванов (41) осенью 2015 года заключили договор, в соответствии с которым фирма Иванова продала Полякову 500 биткоинов. Договор позволял расплатиться за товар в рассрочку, а биткоины были проданы по курсу на 20 декабря 2017 года. Также у Полякова была возможность вернуть "товар" к этому времени.

Три с половиной года назад, когда Иванов и Поляков заключили сделку, бизнес криптовалюты только зарождался. Один биткоин стоил тогда пару сотен евро, стоимость 500 таким образом составляла около 100 000 евро.

А потом случился бум, и стоимость начала взлетать. Тогда инвесторы решили, что надо срочно их скупать.

К концу 2017 года биткоин подорожал примерно в 70 раз. Один стоил порядка 15 000 евро. То есть стоимость 500 биткоинов, что были в распоряжении Полякова, составила семь миллионов евро.

Но Поляков Иванова подвел. Денег фирме Иванова он не заплатил, несмотря на постоянные напоминания последнего. Также не воспользовался он и другой возможность, прописанной в договоре — вернуть товар, ставший на вес золота.

Иванов пошел в суд с требованием выполнять договорные обязательства.

Но в один момент биткоин рухнул.

И Поляков не ожидал такого поворота событий. В судебных бумагах пишут, что он продал биткоины "по значительно меньшей цене". Но по какой именно — неизвестно. В любом случае он избавился от них до того, как в феврале этого года цены валюты помаленьку вновь начала ползти вверх.

Суд предложил Полякову поделить с Ивановым ущерб, причиненный изменением курса, но Иванов не согласился.

Суд признал: в данной ситуации полностью прав Иванов. Судья решила, что обе стороны должны были считаться с финансовыми рисками. Сами же мужчины особо с прессой общаться не желают.

Читайте полностью в Eesti Ekspress.

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