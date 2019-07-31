Кредиты от ERIAL: Быстро. Просто. Удобно.

ERIAL — это финансовое учреждение, основанное на эстонском капитале. Наша деятельность заключается в предоставлении финансовых услуг частным и юридическим лицам, которые являются его членами.

Кредитно-сберегательное общество ERIAL создано с целью объединить людей разных возрастных категорий и социального статуса для улучшения материального положения, повышения уровня жизни и грамотного управления финансами.

Кредиты от ERIAL — это финансовые предложения, при которых потребитель может выбрать подходящий для себя кредит, исходя из своих предпочтений и потребностей. При оказании финансовых услуг ERIAL применяет технологии выдачи кредитов, повышающие эффективность работы с заемщиками.

Кредитные продукты от ERIAL для физических лиц





Малый кредит

Универсальный малый кредит подходит для любых целей. Например, его можно использовать на ремонт квартиры или дома, покупку домашней техники или мебели, на медицинские расходы, путешествия, обучение и т.д.

Летний кредит

Проведите свой отпуск в теплых странах или катаясь на лыжах по снежным склонам гор. Кредит для поездки в отпуск будет верным решением, от которого вы получите незабываемые эмоции и впечатления.

Медицинский кредит

Данное финансовое решение отлично подходит для покрытия непредвиденных медицинских расходов, связанных со здоровьем.

Кредит под залог автомобиля

Кредит под залог автомобиля подходит для любых целей. Например, на покрытие непредвиденных расходов, а также для приобретения различных товаров и услуг.

Кредит под залог недвижимости

Кредит под залог недвижимости подходит для любых целей. Например, на покрытие непредвиденных расходов, а также для приобретения различных товаров и услуг.

Лизинг транспортных средств

Универсальное лизинговое решение, при котором можно приобретать транспортные средства: от легковых автомобилей до тяжелой техники, от мотоциклов до маломерных судов.

Рефинансирование

Финансовое решение, при котором происходит замена существующего долгового обязательства или слияние всех долговых обязательств в одно кредитное решение на более гибких для вас условиях, благодаря чему вы можете стабилизировать свое финансовое положение.

Кредитные продукты от ERIAL для юридических лиц





Малый кредит предприятия

Кредит подходит для развития предприятия. Например, его можно использовать для покупки офисной техники или мебели.

Кредит под залог автомобиля

Кредит под залог автомобиля подходит для любых целей. Например, на покрытие непредвиденных расходов, а также для приобретения различных товаров и услуг.

Кредит под залог недвижимости

Кредит под залог недвижимости подходит для любых целей. Например, на покрытие непредвиденных расходов, а также для приобретения различных товаров и услуг.

Лизинг транспортных средств

Универсальное лизинговое решение, при котором можно приобретать транспортные средства: от легковых автомобилей до тяжелой техники, от мотоциклов до маломерных судов.

Лизинг оборудования

Универсальное лизинговое решение, которое дает возможность для роста и реальные перспективы модернизации вашего бизнеса. Вы можете приобрести производственное, промышленное, складское, торговое, обрабатывающее и другие виды оборудования, необходимые для производства и предоставления услуг.

Ипотека коммерческой недвижимости

Ипотека коммерческой недвижимости подходит для приобретения, строительства или реновации производственных, складских и конторских площадей.

Инвестиционный кредит

Финансовое решение для инициирования новых проектов, инновационных проектов, расширения бизнеса или модернизации действующего производства или предприятия.

Рефинансирование

Финансовое решение, при котором происходит замена существующего долгового обязательства или слияние всех долговых обязательств в одно кредитное решение на более гибких для Вас условиях, благодаря чему вы можете стабилизировать свое финансовое положение.

Внимание! Это реклама финансовой услуги. До принятия решения ознакомьтесь с условиями на www.erial.ee и при необходимости посоветуйтесь с нашими специалистами по телефону (+372) 668 4210.

Представительства Hoiu-laenuühistu ERIAL

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