27.05.2020, 12:29

Кредиторы T1 Mall of Tallinn не утвердили план санации торгового центра


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T1 kaubanduskeskus
T1 kaubanduskeskusFoto: Ilmar Saabas

Хотя большинство кредиторов столичного торгового центра T1 поддержали во вторник процедуру санации (финансового оздоровления) предприятия, план санации одобрить не удалось из-за несогласия как минимум одного крупного кредитора.

Тем не менее, результаты голосования позволяют представить план санации на утверждение суду, сообщила владеющая торговым центром компания AS Tallinna Moekombinaat Таллиннской бирже, пишет RusERR.

Заявление в суд должно быть подано не позднее 2 июня, а суд должен вынести решение о принятии ходатайства в производство в течение 14 дней после этого.

Если суд примет ходатайство владельца T1, то он назначит двух экспертов для оценки плана санации и если хотя бы один из экспертов придет к выводу, что план санации с большой вероятностью окажется успешным, то суд может его утвердить.

Если суд откажется удовлетворить ходатайство AS Tallinna Moekombinaat, то процедура санации прекращается, однако владелец торгового центра сможет обжаловать решение суда.

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