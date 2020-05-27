Кредиторы T1 Mall of Tallinn не утвердили план санации торгового центра

Тем не менее, результаты голосования позволяют представить план санации на утверждение суду, сообщила владеющая торговым центром компания AS Tallinna Moekombinaat Таллиннской бирже, пишет RusERR.
Заявление в суд должно быть подано не позднее 2 июня, а суд должен вынести решение о принятии ходатайства в производство в течение 14 дней после этого.
Если суд примет ходатайство владельца T1, то он назначит двух экспертов для оценки плана санации и если хотя бы один из экспертов придет к выводу, что план санации с большой вероятностью окажется успешным, то суд может его утвердить.
Если суд откажется удовлетворить ходатайство AS Tallinna Moekombinaat, то процедура санации прекращается, однако владелец торгового центра сможет обжаловать решение суда.
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