Кредиторы Baltika поддержали процедуру санации предприятия

По словам члена правления концерна Мэй Лейрер, концерну ранее удалось достичь предварительной договоренности о получении дополнительного финансирования с банками и инвесторами: "У предприятия есть большой шанс провести успешную санацию, которая позволит продолжить хозяйственную деятельность как концерна Baltika, так и его дочерних предприятий, сохранив многочисленные рабочие места в Эстонии, Латвии и Литве".

Процедура санации концерна, необходимость которой возникла из-за резкого падения продаж и неспособности выполнять договорные обязательства в условиях коронавирусного кризиса, была начала с разрешения суда в конце марта 2020 года.

Цель санации заключается в преодолении проблем с платежами и ликвидностью. Для ее одобрения требовалась поддержка не менее половины кредиторов с условием, что на них приходится не менее двух третей общей кредиторской задолженности Baltika.

План санации подлежит утверждению судом, в который он будет представлен не позднее 25 мая.

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