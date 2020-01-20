20.01.2020, 09:02

Кредитные отношения бросают тень на политика-реформиста


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Heiki Kranich Eesti Loto kontoris
Heiki Kranich 2013. aastal Eesti Loto toonase kontori ees.Foto: Priit Simson

Попавший в распоряжение Äripäev договор разоблачает секреты, связанные с займами, которые видный политик-реформист и член Рийгикогу Хейки Краних взял у компании предпринимателя Койта Ууса, пишет dv.ee.

Кредиты на сумму не менее 280 000 евро были предоставлены в интересах экс-руководителя Eesti Loto Краниха в то время, когда государственное предприятие Eesti Loto под его руководством заключало договор аренды с компанией, совладельцем которой является Уус.

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