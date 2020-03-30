Krediidiinfo: наблюдаются признаки роста просроченных платежей

"Мы считаем проблемой, если платежи просрочены на 45 и более дней. Видим первые признаки роста просроченных платежей, но считаем, что реальное влияние кризиса будет отражено в статистике, начиная с середины апреля и в мае, когда общество и бизнес реально ощутят влияние кризиса", — сказал пресс-секретарь Krediidiinfo Райн Ресмельдт Уусен в интервью ERR.

"В финансовом секторе мы уже видим в поведении наших клиентов смещение фокуса с выдачи новых кредитов на мониторинг существующих портфелей. Предприниматели в других секторах также осознали необходимость более частого и тщательного мониторинга своих клиентов и партнеров", — добавил он.

По данным Krediidiinfo, в марте рост просроченных платежей больше всего увеличился в пяти секторах: в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве; административной и вспомогательной деятельности; профессиональной, научной и технической деятельности; в сфере операций с недвижимостью; в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания.