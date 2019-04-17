KredEx заработал 1,3 млн евро прибыли

Сумма отчислений в покрытие возможных убытков по поручительствам и кредитам в 2018 году всего составила 3,1 млн евро. Сумма возмещений убытков в связи с поручительствами по кредитам в течение года составила 0,6 млн евро. В сравнении с 2017 годом размер убытка уменьшился как в предпринимательской, так и в жилищной сфере. С момента основания в 2001 году KredEx возместил убытков по кредитным поручительствам на сумму 31,6 млн евро.

”Предлагая финансовые услуги, KredEx исходит, прежде всего, из общественных интересов, оказывая помощь предприятиям и жителям там, где рынок не работает. Для выполнения своей миссии KredEx берет на себя более высокий риск, чем частные финансовые учреждения, но в среднем в долгосрочной перспективе целью является поддержание самоокупаемости. В то же время в отдельные годы может быть получена либо значительная прибыль, либо понесены значительные убытки”, — пояснил Кютт. За все время своей деятельности KredEx заработал в целом 10,9 млн евро прибыли.

KredEx продолжил также играть роль инвестора в фондах фондов Balti Innovatsioonifond I и EstFund, предлагающих частный и венчурный капитал, а также роль управляющего фондом фондов Early Fund II посредством дочернего предприятия AS SmartCap. При поддержке трех указанных фондов в быстро развивающиеся предприятия региона будет вложено около 700 млн евро.

Также по государственному заказу было продолжено управление восьмью мерами поддержки, цель которых — увеличить энергоэффективность или поспособствовать общему развитию жилищной экономики. Всего в KredEx в 2018 году поступило 867 ходатайств о субсидиях на сумму в 20,4 млн евро, было принято 819 положительных решений на сумму в 57,5 млн евро и сделано 1421 выплат на сумму в 41,3 млн евро.