KredEx временно приостанавливает реализацию антикризисных мер

Изменения коснутся следующих услуг: чрезвычайное поручение для существующих банковских кредитов с целью смягчить условия погашения; чрезвычайное поручение для сектора гостиничного и ресторанного бизнеса, туристических бюро и операторов; чрезвычайное пропорциональное поручительство по кредиту для новых банковских кредитов; чрезвычайное пропорциональное поручительство для проектов государственной важности; чрезвычайное поручительств для малого кредита; чрезвычайный инвестиционный кредит; чрезвычайный кредит оборотного капитала; чрезвычайный кредит на проекты государственной важности; чрезвычайный кредит на реновацию и пособие на реконструкцию зданий с целью повышения энергоэффективности.

Начиная с марта в рамках пакета антикризисных мер, разработанного для поддержки предпринимателей, было заключено 446 договоров о поручительстве и кредите на общую сумму 339 миллионов евро. За тот же период в рамках предоставления обычных услуг KredEx было заключено 268 договоров на сумму 119 миллионов евро. Таким образом начиная с марта KredEx обеспечил предпринимателям доступ к финансированию объемом более 458 миллионов евро.

В рамках чрезвычайной меры по выдаче пособий на реконструкцию положительное решение было принято в отношении 201 ходатайства на общую сумму 52,3 миллиона евро. Кредит на реновацию на общую сумму 2,5 миллиона евро был одобрен для 24 квартирных товариществ.

13 октября Европейская комиссия продлила временную рамочную программу государственной помощи до 30 июня 2021 года, что стало предпосылкой для того, чтобы страны могли продолжать оказывать кризисные меры и после 31 декабря 2020 года на более мягких условиях. Согласно решению Правительства Республики в настоящий момент реализация кризисных мер приостанавливается с целью определить следующие шаги.

KredEx продолжает оказывать регулярные услуги, оказывая поддержку предпринимателям, квартирным товариществам, местным самоуправлениям и жителям Эстонии.

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