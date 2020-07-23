KredEx смягчил условия поручительства в отношении антикризисных мер

По словам руководителя отдела предпринимательства KredEx Каарела Ауса, условия мер были сделаны для предпринимателей более благоприятными, а расчет максимальной суммы кредитов под чрезвычайные поручительства стал более гибким, чтобы увеличить число получателей финансирования и предложить предпринимателям более выгодные договорные условия.

”В соответствии с решением правительства от 16 июня мы в два раза повысили максимальную допустимую границу кредитных ущербов в отношении новых займов, выданных кредиторам в рамках антикризисных мер, что позволит кредиторам выдавать кредиты на реализацию более рискованных проектов. Как и в случае с июньскими изменениями условий прямых кредитов, мы смягчили условия поручительства. Мы сократили платы за договор и платы в связи с поручительствами, а также сделали более гибким расчет максимальной суммы кредита с поручительством”, — сказал Каарел Аус.

До сих пор сумма обеспеченных чрезвычайными поручительствами кредитов обычно ограничивалась умноженной на два суммой расходов предприятия на зарплату (включая социальный налог). Теперь же основой для оценки являются либо расходы на зарплату, либо до 25% оборота за предыдущий финансовый год, если расходы на зарплату оказываются меньше. Изменения касаются чрезвычайных поручительств как для новых, так и для существующих кредитов.

В большинстве случаев плата за договор в отношении чрезвычайных поручительств не взимается. Если плата за договор все же требуется, с 7 июля для всех чрезвычайных поручительств вместо прежней ставки платы за договор 0,4% действует ставка в размере 0,2%. Плата за поручительство по кредитам на срок до одного года также снизилась вдвое: до 0,25% для малых и средних предприятий, и до 0,5% для крупных предприятий. SA KredEx не взимает дополнительную плату в отношении поручительств по малым кредитам для наиболее пострадавших от кризиса малых предприятий и получателей кредитов с поручительством, являющихся предприятиями сферы размещения и питания, а также бюро и организаторами путешествий. Предприятиям дополнительно предлагается поддержка в размере до 2% суммы кредита для покрытия расходов на финансирование в связи с договором кредитования.