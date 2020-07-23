23.07.2020, 15:58

KredEx смягчил условия поручительства в отношении антикризисных мер


EST
Kredex
KredexFoto: Ilmar Saabas

KredEx изменил условия чрезвычайных мер поручительства, обеспечив финансирование более рискованных проектов и гибкость при установлении максимальной суммы займа. Размер платы в связи с поручительствами также был уменьшен вдвое.

По словам руководителя отдела предпринимательства KredEx Каарела Ауса, условия мер были сделаны для предпринимателей более благоприятными, а расчет максимальной суммы кредитов под чрезвычайные поручительства стал более гибким, чтобы увеличить число получателей финансирования и предложить предпринимателям более выгодные договорные условия.

”В соответствии с решением правительства от 16 июня мы в два раза повысили максимальную допустимую границу кредитных ущербов в отношении новых займов, выданных кредиторам в рамках антикризисных мер, что позволит кредиторам выдавать кредиты на реализацию более рискованных проектов. Как и в случае с июньскими изменениями условий прямых кредитов, мы смягчили условия поручительства. Мы сократили платы за договор и платы в связи с поручительствами, а также сделали более гибким расчет максимальной суммы кредита с поручительством”, — сказал Каарел Аус.

До сих пор сумма обеспеченных чрезвычайными поручительствами кредитов обычно ограничивалась умноженной на два суммой расходов предприятия на зарплату (включая социальный налог). Теперь же основой для оценки являются либо расходы на зарплату, либо до 25% оборота за предыдущий финансовый год, если расходы на зарплату оказываются меньше. Изменения касаются чрезвычайных поручительств как для новых, так и для существующих кредитов.

В большинстве случаев плата за договор в отношении чрезвычайных поручительств не взимается. Если плата за договор все же требуется, с 7 июля для всех чрезвычайных поручительств вместо прежней ставки платы за договор 0,4% действует ставка в размере 0,2%. Плата за поручительство по кредитам на срок до одного года также снизилась вдвое: до 0,25% для малых и средних предприятий, и до 0,5% для крупных предприятий. SA KredEx не взимает дополнительную плату в отношении поручительств по малым кредитам для наиболее пострадавших от кризиса малых предприятий и получателей кредитов с поручительством, являющихся предприятиями сферы размещения и питания, а также бюро и организаторами путешествий. Предприятиям дополнительно предлагается поддержка в размере до 2% суммы кредита для покрытия расходов на финансирование в связи с договором кредитования.

В соответствии с условиями поручительства для предприятий сферы размещения, путешествий и питания, а также в отношении малых кредитов не существует требования залога, если все последние три года заявитель имел доход от продаж, доля собственного капитала в активах на конец прошлого года составляла не менее 30%, а размер собственного капитала превышает сумму обеспеченного поручительством KredEx кредита.

”Мы смягчили условия, чтобы соответствовать изменившейся экономической ситуации — на основании анализа статистики ходатайств KredEx, а также обоснованных предложений предприятий и партнеров. Так, например, предложение повысить предельную ставку общей ответственности в связи с поручительствами по кредитам внесли Союз банков Эстонии, Банк Эстонии и Торгово-промышленная палата Эстонии. Предложения в связи со смягчением условий мер, направленных на предприятия туристического сектора и на малые предприятия, представили Союз туристических фирм Эстонии и EVEA”, — сказал Аус, добавив, что KredEx поддерживает постоянный диалог с предпринимателями с тем, чтобы сделать условия мер еще более гибкими и результативными.

Чрезвычайные меры KredEx предназначены для преодоления предприятиями временных трудностей, обусловленных пандемией COVID-19.

В рамках направленных на предпринимателей антикризисных мер KredEx уже заключено 208 кредитных договоров и договоров поручительства на сумму 183 миллиона евро. Кроме того, с момента начала чрезвычайного положения KredEx заключил 142 договора поручительства и кредитных договора в рамках обычных услуг KredEx, в результате чего предприниматели получили дополнительное финансирование в размере 58 миллионов евро. Было оформлено 218 платежных отпусков по заключенным еще до кризиса договорам поручительства. Таким образом, во время кризиса KredEx заключил 350 новых договоров поручительства и кредитных договоров, обеспечив за этот период предпринимателям свыше 240 миллионов евро финансирования.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте KredEx.

Читайте также: