KredEx с понедельника начнет предлагать первую кризисную помощь

С понедельника KredEx будет выдавать поручительства на малые суммы, а в больших размерах KredEx начнет выдавать оборотные, инвестиционные кредиты и поручительства после того, как в дополнительном бюджете будет для этого отведен необходимый KredEx капитал, а Рийгикогу внесет поправки в соответствующий закон.

Согласно информации, размещенной на веб-сайте KredEx, поручительство можно получить на сумму в 50% от имеющегося кредита или лизинга. Цель меры в том, чтобы получить на кредиты более длинные платежные отпуска и продление конечных сроков. О поручительстве ходатайствует банк.

Сумма также ограничена двойными затратами предприятия на зарплаты, в порядке исключения можно максимально покрыть до 25% от оборота предприятия за предыдущий год или для малых предприятий в случае обоснованного ходатайства — для покрытия потребности в ликвидности за 19 месяцев. Для крупных предпринимателей соответствующий предел равен покрытию потребности в ликвидности за 12 месяцев, если она больше двукратного расхода на зарплаты.

Кредит под поручительством не должен превышать 8%, поручительство выдается на срок до 72 месяцев, однако крупным предприятиям в случае поручительства более чем на 36 месяцев придется платить 2% от остатка в год, в остальных случаях плата за поручительство 1% от остатка в год.

На новые кредиты можно получить поручительство в размере до 90%, в строительном, а также розничном и оптовом секторах — до 60%.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!