KredEx получил согарантию Европейского инвестиционного фонда на коронакризисные меры

По словам руководителя отдела предпринимательства KredEx Каарела Ауса, это очень значительное достижение, которое позволит KredEx как можно более эффективно направлять в экономику ресурс, выделенный предприятиям из госбюджета.

”Европейская комиссия совместно с EIF выступили с инициативой в апреле, после чего мы начали переговоры о сотрудничестве, чтобы получить согарантию для смягчения влияния пандемии COVID-19. На основании программы COSME COVID-19 EIF совместно с подтверждением Европейской комиссией дает гарантию, разделяя риск KredEx и давая возможность финансировать те малые и средние предприятия, которые нуждаются в дополнительном поручительстве либо прямом кредите KredEx в связи с трудностями, вызванными пандемией, — рассказал Аус.

— Для малых и средних предприятий это означает выгодные условия финансирования и более высокую доступность капитала, так как благодаря гарантии EIFKredEx сможет разделять свои риски”, — добавил представитель KredEx.

Согарантия подходит для сделок объемом до 150 000 евро и связана с финансированием потребности в дополнительном оборотном капитале, возникшей под влиянием кризиса, договор о котором заключен в период с 06.04.2020 г. по 31.12.2020 г. Согарантия COSME помогает разделять до 80% риска и возможный ущерб KredEx в связи с антикризисными мерами в объеме до 20 миллионов евро. Ограничение возможного ущерба крайне важно, чтобы ресурс, выделенный предприятиям из госбюджета, как можно более эффективно направлялся в экономику.

В апреле этого года Европейская комиссия выделила из Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI) миллиард евро в качестве гарантии Европейскому инвестиционному фонду, входящему в группу Европейского инвестиционного банка, для смягчения экономических последствий пандемии для малых и средних предприятий. EFSI — основа Европейской инвестиционной программы, цель которой — оживить инвестиции в стратегические проекты по всей Европе. EIF может предлагать за счет выделенных средств дополнительные гарантии, чтобы стимулировать финансовых посредников финансировать оборотный капитал для малых и средних предприятий Европы, попавших под негативное влияние пандемии коронавируса.