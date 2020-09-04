04.09.2020, 20:48

KredEx получил согарантию Европейского инвестиционного фонда на коронакризисные меры


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KredEx получил согарантию Европейского инвестиционного фонда на коронакризисные меры
Foto: Argo Ingver

Европейский инвестиционный фонд (EIF) и KredEx при поддержке Европейского фонда стратегического инвестирования (EFSI) заключили соглашение COSME о согарантии по COVID-19. Это даст KredEx возможность привлекать дополнительные гарантии для сделок, подпадающие под программу COSME, на общую сумму до 200 миллионов евро.

По словам руководителя отдела предпринимательства KredEx Каарела Ауса, это очень значительное достижение, которое позволит KredEx как можно более эффективно направлять в экономику ресурс, выделенный предприятиям из госбюджета.

Европейская комиссия совместно с EIF выступили с инициативой в апреле, после чего мы начали переговоры о сотрудничестве, чтобы получить согарантию для смягчения влияния пандемии COVID-19. На основании программы COSME COVID-19 EIF совместно с подтверждением Европейской комиссией дает гарантию, разделяя риск KredEx и давая возможность финансировать те малые и средние предприятия, которые нуждаются в дополнительном поручительстве либо прямом кредите KredEx в связи с трудностями, вызванными пандемией, — рассказал Аус.

— Для малых и средних предприятий это означает выгодные условия финансирования и более высокую доступность капитала, так как благодаря гарантии EIFKredEx сможет разделять свои риски”, — добавил представитель KredEx.

Согарантия подходит для сделок объемом до 150 000 евро и связана с финансированием потребности в дополнительном оборотном капитале, возникшей под влиянием кризиса, договор о котором заключен в период с 06.04.2020 г. по 31.12.2020 г. Согарантия COSME помогает разделять до 80% риска и возможный ущерб KredEx в связи с антикризисными мерами в объеме до 20 миллионов евро. Ограничение возможного ущерба крайне важно, чтобы ресурс, выделенный предприятиям из госбюджета, как можно более эффективно направлялся в экономику.

В апреле этого года Европейская комиссия выделила из Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI) миллиард евро в качестве гарантии Европейскому инвестиционному фонду, входящему в группу Европейского инвестиционного банка, для смягчения экономических последствий пандемии для малых и средних предприятий. EFSI — основа Европейской инвестиционной программы, цель которой — оживить инвестиции в стратегические проекты по всей Европе. EIF может предлагать за счет выделенных средств дополнительные гарантии, чтобы стимулировать финансовых посредников финансировать оборотный капитал для малых и средних предприятий Европы, попавших под негативное влияние пандемии коронавируса.

Программа COSME COVID-19

COSME — программа, направленная на конкурентоспособность предприятий Евросоюза, а также малых и средних предпринимателей, упрощающая доступ к финансированию для малых и средних предприятий Европы (МСП). Для смягчения влияния кризиса Европейский инвестиционный фонд 6 апреля 2020 г. открыл дополнительную меру — программу COSME COVID-19, и KredEx был оценен как соответствующий ее требованиям. KredEx и EIF ведут давнее и конструктивное сотрудничество.

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