KredEx открыл новый тур ходатайств на получение пособий на реконструкцию многоквартирных домов

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, чрезвычайное пособие на реконструкцию многоквартирных домов позволяет улучшить жилищные условия и вместе с тем смягчает воздействие на строительный сектор последствий чрезвычайного положения.

”Мы надеемся, что интерес к этому туру ходатайств будет высоким, чтобы еще больше многоквартирных домов в Эстонии стали более энергетически эффективными, уменьшили потери тепла, а также улучшили внутренний климат в помещениях и безопасность в целом, — сказал Аас. — Такая чрезвычайная антикризисная мера также является совместным вкладом государства и квартирных товариществ с целью помочь строительному сектору пережить вызванное кризисом охлаждение”.

О пособии могут ходатайствовать местные самоуправления и квартирные товарищества по всей Эстонии для приведения в порядок жилья, построенного ранее 2000 года. В Таллинне и Тарту можно ходатайствовать о пособии в размере 30% общей стоимости работ, в соседних с ними регионах и других городах, где стоимость недвижимости находится на уровне выше 500 €/м2, в размере 40%, а в прочих регионах страны — в размере 50% общей стоимости работ.

По словам руководителя подразделения жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, в результате высокого интереса объем чрезвычайного тура ходатайств в разы больше прошлого. ”За последние 5 лет интерес квартирных товариществ к полной реновации существенно вырос — в результате в этот раз объем тура в сравнении с прошлым увеличился более, чем вдвое. Ходатайства принимают в текущем режиме до тех пор, пока не окажутся исчерпаны выделенные денежные средства”, — отметила Рейнсалу.

Общий объем тура ходатайств составит 71 миллион евро. Максимальная сумма пособия на одного ходатайствующего для полной реновации недвижимости составляет 1 миллион евро. В Ида-Вирумаа и регионах, где рыночная стоимость недвижимости ниже, работы по реконструкции многоквартирных домов могут быть выполнены частично, и в этом случае доля пособия составляет до 30% общей стоимости работ, а сумма — до 100 000 евро на жилой дом.