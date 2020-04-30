KredEx обнародовал антикризисные меры для секторов туризма и общественного питания

По словам председателя правления KredEx Лехара Кютта, при разработке условий его учреждение конструктивно сотрудничало со многими сторонами, и условия могут дополняться и в дальнейшем, хотя следует иметь в виду, что ресурсы государства ограничены.

”Оказать помощь тысячам предприятий в условиях ограниченных ресурсов — задачам сложная, и все конструктивные идеи по этой части приветствуются. Мы активно работаем с банками и предприятиями по дополнению антикризисных мер, пытаясь найти оптимальное решение в кризисной ситуации. В условиях кризиса все мы должны идти на уступки: как предприятия и банки, так и государство. Ситуация существенно изменилась, поэтому нельзя надеяться, что можно продолжать действовать в прежнем формате. Мы просим предприятия разумно отнестись к сотрудничеству с банками и KredEx, все стороны работают максимально быстро, чтобы предприятия получили помощь при первой же возможности”, — сказал Кютт.

С 7 мая через банки можно, помимо прочего, ходатайствовать о следующих новых антикризисных мерах (обращаться напрямую в KredEx не нужно):

· Чрезвычайное поручительство для предприятий, действующих в сфере гостиничного сектора и сектора общественного питания, туристических бюро и туроператоров.

· Чрезвычайное поручительство по микрофинансированию для микро- и малых предприятий.

Поручительство предназначено для того, чтобы предоставить предпринимателям новое финансирование для преодоления временных трудностей, вызванных вспышкой COVID-19. Поручительство может использоваться в качестве обеспечения обязательств предпринимателя, вытекающих из договора кредита и лизинга. Поручительство KredEx покрывает до 100 % суммы кредита предприятия, а максимальная ставка компенсации убытков для банков составляет, согласно решению правительства, 15 % от суммы всех поручительств KredEx, использованных банками в рамках кризисных мер.

С условиями новых и уже существующих услуг, а также с другой полезной информацией можно ознакомиться на сайте KredEx www.kredex.ee/koroona.

Скорость рассмотрения ходатайств как по поручительству, так и по кредиту зависит, прежде всего, от самих предприятий. Предприятию необходимо первым делом продумать план выхода из кризиса, KredEx может помочь перспективным предприятиям кредитным поручительством или прямым кредитом. Чем более предметно и содержательно составлено ходатайство, к которому приложены все необходимые документы, тем быстрее оно будет рассмотрено.