30.04.2020, 15:31

KredEx обнародовал антикризисные меры для секторов туризма и общественного питания

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EST
Vanalinnas 27.04.2020
Vanalinnas 27.04.2020Foto: Andres Putting

Сегодня KredEx обнародовал новые антикризисные меры, которые призваны помочь пострадавшим вследствие вспышки коронавируса предприятиям сферы туризма и общественного питания, а также микро- и малым предприятиям. Кроме того, внесены изменения в условия ранее объявленных антикризисных мер и разработаны принципы финансирования государственно важных проектов государственного значения. Реализация мер будет осуществляться через банки с 7 мая.

По словам председателя правления KredEx Лехара Кютта, при разработке условий его учреждение конструктивно сотрудничало со многими сторонами, и условия могут дополняться и в дальнейшем, хотя следует иметь в виду, что ресурсы государства ограничены.

”Оказать помощь тысячам предприятий в условиях ограниченных ресурсов — задачам сложная, и все конструктивные идеи по этой части приветствуются. Мы активно работаем с банками и предприятиями по дополнению антикризисных мер, пытаясь найти оптимальное решение в кризисной ситуации. В условиях кризиса все мы должны идти на уступки: как предприятия и банки, так и государство. Ситуация существенно изменилась, поэтому нельзя надеяться, что можно продолжать действовать в прежнем формате. Мы просим предприятия разумно отнестись к сотрудничеству с банками и KredEx, все стороны работают максимально быстро, чтобы предприятия получили помощь при первой же возможности”, — сказал Кютт.

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С 7 мая через банки можно, помимо прочего, ходатайствовать о следующих новых антикризисных мерах (обращаться напрямую в KredEx не нужно):

· Чрезвычайное поручительство для предприятий, действующих в сфере гостиничного сектора и сектора общественного питания, туристических бюро и туроператоров.

· Чрезвычайное поручительство по микрофинансированию для микро- и малых предприятий.

Поручительство предназначено для того, чтобы предоставить предпринимателям новое финансирование для преодоления временных трудностей, вызванных вспышкой COVID-19. Поручительство может использоваться в качестве обеспечения обязательств предпринимателя, вытекающих из договора кредита и лизинга. Поручительство KredEx покрывает до 100 % суммы кредита предприятия, а максимальная ставка компенсации убытков для банков составляет, согласно решению правительства, 15 % от суммы всех поручительств KredEx, использованных банками в рамках кризисных мер.

С условиями новых и уже существующих услуг, а также с другой полезной информацией можно ознакомиться на сайте KredEx www.kredex.ee/koroona.

Скорость рассмотрения ходатайств как по поручительству, так и по кредиту зависит, прежде всего, от самих предприятий. Предприятию необходимо первым делом продумать план выхода из кризиса, KredEx может помочь перспективным предприятиям кредитным поручительством или прямым кредитом. Чем более предметно и содержательно составлено ходатайство, к которому приложены все необходимые документы, тем быстрее оно будет рассмотрено.

По вопросам финансирования предприятиям следует обращаться в банк. Советы и консультации при составлении бизнес-плана и планировании деятельности предлагают Уездные центры развития.

Кроме того, KredEx разработал условия оказания помощи стратегически важным для государства проектам. Для этих целей KredEx предлагает кредиты и кредитные поручительства без ограничения максимальной суммы. Цель услуг — предоставление предприятиям новых оборотных и инвестиционных кредитов для преодоления временных трудностей, вызванных вспышкой COVID-19.

Чрезвычайные поручительства KredEx начал предлагать через банки с конца марта, а с 3 апреля принимаются также ходатайства об оборотных и инвестиционных кредитах.

По состоянию на 30 апреля в KredEx поступило 130 ходатайства об оборотных и инвестиционных кредитах на общую сумму 251 млн евро. Кроме того, в KredEx поступило из банков 53 договоров чрезвычайного поручительства или ходатайств о кредитах на сумму 61 млн евро и поручительств на сумму 33 млн евро. Реальное число поручительств, по всей вероятности, больше, так как информация из банков поступает в KredEx не в режиме реального времени.

Наряду с чрезвычайными мерами KredEx, помощь в значительном объеме предложили предпринимателям и эстонские банки, договорившиеся о единых правилах предоставления платежных отпусков как частным лицам, так и предприятиям. К настоящему времени эстонские банки предоставили платежные отпуска более чем 5300 предприятиям, и сумма кредитов, погашение которых перенесено, составляет почти 1,47 миллиарда евро.

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