KredEx Krediidikindlustus в 2019 году компенсировало ущерба на 332 000 евро

Как сообщает предприятие, по сравнению с результатами 2018 года — 608 000 евро — эта сумма почти наполовину меньше.

По словам председателя правления KredEx Krediidikindlustus Эрки Аамера, при сравнении двух лет конкретные случаи ущерба уменьшились с 34 до 17, но средняя сумма ущерба выросла с 17 000 до 20 000 евро.

”Средняя сумма понесенного ущерба показывает, что эстонские предприятия продают больше и смелее за пределами Эстонии и поэтому необходимость заземлить свои экспортные риски вполне объяснима”, — комментирует Аамер результаты прошлого года. Он добавляет, что в 2019 году крупнейшими партнерами эстонских фирм оставались, как и в 2018 году, предприятия ближайших соседних стран. ”Первая пятерка стран, куда экспортируют наши клиенты, совпадает с тем, куда в целом экспортируют эстонские предприятия. В течение прошлого года объемы выросли как для Финляндии, Швеции, Латвии, так и для Литвы. По состоянию на конец года мы застраховали обороты наших клиентов в 61 государстве”.

В минувшем году клиенты KredEx добавили экспортные рынки новых государств — это Канада, Гонконг, Южная Корея, Босния и Герцеговина, Новая Зеландия и Кыргызстан. Также Аамер называет США и Китай, экспортные объемы на рынках которых значительно выросли.

”Крупнейший ущерб прошлого года, компенсированный KredEx Krediidikindlustus, составил 63 000 евро. За этим последовали компенсации размером 48 000 и 45 000 евро. Если в первых двух случаях речь идет об экспорте местных предприятий на рынки Нидерландов и Литвы, то последний — это сделка между двумя эстонскими предприятиями”. Аамер добавляет, что около 80% покрываемого KredEx Krediidikindlustus ущерба и возникающих трудностей с оплатой происходят именно с долговременными партнерами. Причины различны: неожиданное банкротство предприятия, трудности из-за смены руководства, несчастья на производстве или же стремительные изменения в экономике целевого рынка.

Застрахованные обороты AS KredEx Krediidikindlustus в прошлом году выросли на 8% — оборот предприятия составил 648 млн евро. Застрахованные экспортные обороты выросли на 12,7%, сформировав к концу года объем 390 млн евро (60% от всего застрахованного оборота).