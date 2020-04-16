Кратковременная работа иностранцев в Эстонии в период чрезвычайного положения: все, что необходимо знать

Хозяйственная деятельность работодателя должна быть связана с разведением растений и животных, охотой или обслуживающей деятельностью этих сфер (EMTAK A 01). Закон вступит в силу после того, как его одобрит Рийгикогу. Таким образом, на данный момент в связи с чрезвычайным положением исключений нет, то есть по-прежнему действует обычный порядок.

Краткосрочно можно работать 365 или 270 дней. На более долгий срок регистрация краткосрочной работы сейчас невозможна.

Могут ли законно находящиеся в Эстонии иностранцы, у которых закончился период краткосрочной работы, снова зарегистрировать краткосрочную работу в Департаменте полиции и погранохраны?

Департамент полиции и погранохраны снова начал регистрировать краткосрочные работы. Предпосылкой к этому является обстоятельство, что иностранец находится в Эстонии на законных основаниях, его максимально разрешенное время на краткосрочную работу еще не полное, и работодатель иностранца хочет его зарегистрировать. Максимально разрешенное время краткосрочной работы — это 365 дней в течение периода 455 дней, и в случае сезонных работ 270 дней в течение периода 365 дней. Краткосрочную работу работодатель может зарегистрировать в самообслуживании Департамента полиции и погранохраны.

Что будет с иностранцем, который находится в Эстонии на законных основаниях, но у которого на данный момент нет здесь работы?

Иностранцам, у которых больше нет работы в Эстонии, рекомендуем при первой возможности вернуться в свою родную страну, если границы и транспорт это позволяют. Также просим местных работодателей после окончания трудовых отношений помочь иностранцам с их возвращением домой.

Я иностранец и работаю в Эстонии. Работодатель сообщил мне, что у нет больше возможности платить мне эстонскую среднюю зарплату, но работаю я по-прежнему с полной нагрузкой. Является ли это законным и разрешенным?

Если речь идет об иностранце, краткосрочная работа которого зарегистрирована или у которого имеется вид на жительство для работы, на что распространяется критерий о зарплате, то сегодня Закон об иностранцах не предусматривает законное основание для критерия выплаты зарплаты меньшего размера.