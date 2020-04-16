16.04.2020, 16:45

Кратковременная работа иностранцев в Эстонии в период чрезвычайного положения: все, что необходимо знать


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Välistööjõudu kasutatakse palju ehitussektoris.
Välistööjõudu kasutatakse palju ehitussektoris. Foto: Vallo Kruuser

Правительство Республики намерено предложить Рийгикогу продлить разрешение на работу до 31 июля 2020 года тем иностранцам, которые уже краткосрочно работают в сельскохозяйственном секторе, а также прибывающим в Эстонию для работы в сельскохозяйственном секторе.

Хозяйственная деятельность работодателя должна быть связана с разведением растений и животных, охотой или обслуживающей деятельностью этих сфер (EMTAK A 01). Закон вступит в силу после того, как его одобрит Рийгикогу. Таким образом, на данный момент в связи с чрезвычайным положением исключений нет, то есть по-прежнему действует обычный порядок.

Краткосрочно можно работать 365 или 270 дней. На более долгий срок регистрация краткосрочной работы сейчас невозможна.

Могут ли законно находящиеся в Эстонии иностранцы, у которых закончился период краткосрочной работы, снова зарегистрировать краткосрочную работу в Департаменте полиции и погранохраны?

Департамент полиции и погранохраны снова начал регистрировать краткосрочные работы. Предпосылкой к этому является обстоятельство, что иностранец находится в Эстонии на законных основаниях, его максимально разрешенное время на краткосрочную работу еще не полное, и работодатель иностранца хочет его зарегистрировать. Максимально разрешенное время краткосрочной работы — это 365 дней в течение периода 455 дней, и в случае сезонных работ 270 дней в течение периода 365 дней. Краткосрочную работу работодатель может зарегистрировать в самообслуживании Департамента полиции и погранохраны.

Что будет с иностранцем, который находится в Эстонии на законных основаниях, но у которого на данный момент нет здесь работы?

Иностранцам, у которых больше нет работы в Эстонии, рекомендуем при первой возможности вернуться в свою родную страну, если границы и транспорт это позволяют. Также просим местных работодателей после окончания трудовых отношений помочь иностранцам с их возвращением домой.

Я иностранец и работаю в Эстонии. Работодатель сообщил мне, что у нет больше возможности платить мне эстонскую среднюю зарплату, но работаю я по-прежнему с полной нагрузкой. Является ли это законным и разрешенным?

Если речь идет об иностранце, краткосрочная работа которого зарегистрирована или у которого имеется вид на жительство для работы, на что распространяется критерий о зарплате, то сегодня Закон об иностранцах не предусматривает законное основание для критерия выплаты зарплаты меньшего размера.

Если работа выполняется по-прежнему с полной нагрузкой, то работодатель обязан платить за нее заработную плату, в соответствии с условиями, установленными в Законе об иностранцах, в противном случае работодатель нарушает установленное в Законе об иностранцах требование к размеру заработной платы. В этой ситуации работник может подать жалобу в Департамент полиции и погранохраны по электронной почте ppa@politsei.ee.

Как долго могут иностранцы, у которых в период чрезвычайного положения закончится виза или срок безвизового пребывания, находиться в Эстонии?

Иностранцы, у которых в период чрезвычайного положения закончится виза или срок безвизового пребывания, в случае, если 12 марта 2020 года они находились в Эстонии на законных основаниях и если их возвращение на родину затруднено, могут находиться в Эстонии до окончания действия чрезвычайного положения, и после это у них есть 10 дней, для того чтобы организовать свой отъезд из Эстонии.

Будет ли государство принудительно направлять на работу тех людей, которые в связи с введением чрезвычайного положения остались без работы?

Нет, принудительных направлений не будет.

Что будет в случае, если человек проигнорирует указание, и по окончании срока действия регистрации краткосрочной работы иностранец все-таки устроится на работу (напр., на неофициальную работу)?

Согласно Закону об иностранцах, за нарушение условий работы в Эстонии иностранец наказывается штрафом на сумму до 300 штрафных единиц, т.е. 1200 евро, или арестом. Нарушение условий регистрации работы иностранца в Эстонии со стороны работодателя наказывается денежным штрафом на сумму до 32 000 евро.

Где работодатель может представить ходатайство о регистрации кратковременной работы?

Для представления ходатайства о регистрации кратковременной работы работодатель должен оформить его на портале самообслуживания Департамента полиции и погранохраны.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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