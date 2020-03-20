КРАСНАЯ ЧЕРТА | "Удачи вам там, в Эстонии!" Рабочие склонны пережить кризис в Финляндии(5)
Вчера вечером стало известно, что финские власти, кардинально изменив свое первоначальную позицию, запрещают трудовую миграцию через Финский залив.
Вчера вечером стало известно, что финские власти, кардинально изменив свое первоначальную позицию, запрещают трудовую миграцию через Финский залив.
По оценке МИД Эстонии, это распоряжение коснется 20 000 человек, которые постоянно проживают в Эстонии, но работают в Финляндии. "Премьер-министр и министр иностранных дел продолжают общение с финскими властями, но пока неизвестно, принесет ли это свои плоды", - сказал Delfi пресс-секретарь МИД Фред Пюсс.
Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил в полдень на пресс-конференции правительства, что запрет не касается сотрудников экстренних служб: работников сферы здравоохранения, врачей-медсестер, работников транспорта, спасателей, дипломатов, а также тех, у кого есть на то уважительные семейные причины.
Глядя на комментарии в Facebook многих живущих и работающих в Финляндии эстонцев, можно отметить, что большей частью они поддерживают решение финских властей: если границы закрыты и введен карантин, то не надо делать исключений.
"Надо бы строже относиться! Не сидишь на карантине - штраф как во Франции", - считает работающий в Финляндии Маргус, который бывает дома в Эстонии раз или два в месяц.
Другой работающий в Финляндии мужчина пишет, что, якобы, вне зависимости от решения властей сами финские работодатели побывавших в Эстонии определяют на карантин. "Нам сообщили, что мы можем ехать в Эстонию, но когда вернемся, то должны быть 14 дней дома под наблюдением. Без сохранения зарплаты, разумеется".
Андрей, который несколько дней назад приехал на объект решил, что останется в Финляндии, поскольку вернувшись на родину он может потерять работу и окажется в состоянии неопределенности. "Нахожусь от Хельсинки в 400 км в укромном местечке - лучший способ изолироваться от мира и сохранить экономическую стабильность", - пишет Андрей и добавляет, что семья относится к его решению с пониманием и полностью поддерживает.
"Конечно, остаемся в Финляндии, здесь на случай чего - социальные гарантии, здесь работа. В Эстонии, как слышно, самая большая проблема у предпринимателей - как бы сократить рабочих! Удачи вам там, по ту сторону залива", - пишет из Финляндии эстонец по имени Харри.
МИД рекомендует всем работающим в Финляндии, но живущим в Эстонии людям сегодня-завтра определиться, остаться (вернуться) в Финляндию или пережидать кризис в Эстонии.
До 23.59 субботы, 21 марта, финские власти разрешают въезд в страну работникам, у которых нет разрешения на жительство, но есть трудовой договор для работы в Финляндии. К вернувшимся до этого срока не будет применяться требование 14-дневной изоляции.
Более подробную информацию можно найти на страничке финской програнохраны.
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