КРАСНАЯ ЧЕРТА | "Удачи вам там, в Эстонии!" Рабочие склонны пережить кризис в Финляндии

По оценке МИД Эстонии, это распоряжение коснется 20 000 человек, которые постоянно проживают в Эстонии, но работают в Финляндии. "Премьер-министр и министр иностранных дел продолжают общение с финскими властями, но пока неизвестно, принесет ли это свои плоды", - сказал Delfi пресс-секретарь МИД Фред Пюсс.

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил в полдень на пресс-конференции правительства, что запрет не касается сотрудников экстренних служб: работников сферы здравоохранения, врачей-медсестер, работников транспорта, спасателей, дипломатов, а также тех, у кого есть на то уважительные семейные причины.

Глядя на комментарии в Facebook многих живущих и работающих в Финляндии эстонцев, можно отметить, что большей частью они поддерживают решение финских властей: если границы закрыты и введен карантин, то не надо делать исключений.

"Надо бы строже относиться! Не сидишь на карантине - штраф как во Франции", - считает работающий в Финляндии Маргус, который бывает дома в Эстонии раз или два в месяц.

Другой работающий в Финляндии мужчина пишет, что, якобы, вне зависимости от решения властей сами финские работодатели побывавших в Эстонии определяют на карантин. "Нам сообщили, что мы можем ехать в Эстонию, но когда вернемся, то должны быть 14 дней дома под наблюдением. Без сохранения зарплаты, разумеется".