Крах легендарного Dzintars: производство остановлено, магазины распродают остатки продукции

Представитель Rimi Latvija Регина Икала рассказала, что пока в магазинах Rimi еще можно приобрести продукцию Dzintars. "В Rimi продается доступная на складе продукция, новые поставки производитель не осуществляет", — пояснила она.

Продолжается процесс неплатежеспособности

В настоящий момент идет процесс, оговоренный в законе о неплатежеспособности. По словам Берзиньша, 13 января кредиторам отправлен план продажи имущества, выявлены активы и т. д. Теперь у кредиторов есть 15 дней для того, чтобы отреагировать. Следующий шаг может быть предпринят в конце января или начале февраля текущего года.

Накануне в СМИ появилась информация, что Герчиков заключил со своей супругой Верой брачный договор. Пара вступила в официальные отношения в 1971 году.

В публичном пространстве также циркулируют разговоры о будущем предприятии, например, о том, что продукцию фабрики в будущем будут продавать уже другая компания. В пользу этой версии говорит тот факт, что в конце октября Герчиков зарегистрировал новое предприятие Dzintars Beauty.

Напомним, оборот Dzintars за 2017 год составил 6,284 млн евро, убытки — 1,766 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Годовой отчет за 2018 год пока не подан.

Общая сумма налоговых долгов Dzintars в декабре прошлого года составляла 8,8 млн евро, свидетельствует информация Crediweb.lv, хотя первоначально в плане правовой защите речь шла о долге в 3,5 млн евро.

План правовой защиты был утвержден Судом Земгальского предместья Риги еще 17 октября 2016 года. Тогда представители предприятия пояснил, что два экономических кризиса (в 2008 и 2014 года) привели к снижению традиционных рынков сбыта Dzintars, падению продаж и нехватки оборотных средств, а как следствие — накоплению долговых обязательств.