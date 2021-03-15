Коронавирусный год принес популярность э-коммерции и неопределенность в сфере туризма и развлечений

Каур Каяк, генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, рассказал, что ситуация с пандемией в прошлом году сильно повлияла на обращения потребителей как по содержанию, так и по объему.
”Основная тенденция в том, что сложно нам всем, как предпринимателям, так и потребителям. В то же время весь период COVID характеризуется более понимающими потребителями, а также более терпеливым и ответственным бизнесом. Торговля в этот период отличилась с положительной стороны, а сфера туризма и развлечений вызывала озабоченность”.
Например, в прошлом году значительно увеличилось количество обращений как из-за пропущенных поездок, так и из-за отмененных культурных мероприятий.
”Одна треть прошлогодних запросов была связана с электронной коммерцией, что, с одной стороны, свидетельствует о популярности электронной коммерции, а также о том, что продавцы предлагают потребителям больше возможностей для совершения покупок в интернете, чем раньше. По сравнению с предыдущим периодом, было совершено на пятую больше обращений”, — добавил Каяк.
Отдел потребительской среды департамента также консультирует потребителей и торговцев в период эпидемии в соответствии с темами, представленными в обращениях. Кроме того, в качестве надзорного органа департамент проводит проверки деятельности торговцев, чтобы гарантировать, что их деятельность соответствует применимым требованиям, и что права потребителей защищены. Учитывая, что распространение коронавируса привело к значительному увеличению количества покупок в интернет-магазинах, в этой области также активизировались консультативные и мониторинговые мероприятия.
”Наша цель при упорядочивании рынка — это, прежде всего, активные и консультативные действия. Мы просим всех, как предпринимателей, так и потребителей, работать сообща, ведь это трудные для нас всех времена”, — добавил Каяк.
На данный момент самое главное — отреагировать на проблемы пандемии, сосредоточив основное внимание на:
- защиту прав потребителей в туристическом секторе;
- изучение долгосрочного влияния пандемии COVID-19 на модели потребления в Европе;
- продолжение борьбы с обманом потребителей, недобросовестными маркетинговыми практиками и мошенничеством.
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