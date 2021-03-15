15.03.2021, 12:31

Коронавирусный год принес популярность э-коммерции и неопределенность в сфере туризма и развлечений


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KontorFoto: Mana Kaasik

В сегодняшний Международный день прав потребителей, 15 марта, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора рассмотрит ситуацию с защитой потребителей в Эстонии, а также заглянет в будущее: каковы пять ключевых областей нового плана действий по защите прав потребителей?

Каур Каяк, генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, рассказал, что ситуация с пандемией в прошлом году сильно повлияла на обращения потребителей как по содержанию, так и по объему.

”Основная тенденция в том, что сложно нам всем, как предпринимателям, так и потребителям. В то же время весь период COVID характеризуется более понимающими потребителями, а также более терпеливым и ответственным бизнесом. Торговля в этот период отличилась с положительной стороны, а сфера туризма и развлечений вызывала озабоченность”.

Например, в прошлом году значительно увеличилось количество обращений как из-за пропущенных поездок, так и из-за отмененных культурных мероприятий.

”Одна треть прошлогодних запросов была связана с электронной коммерцией, что, с одной стороны, свидетельствует о популярности электронной коммерции, а также о том, что продавцы предлагают потребителям больше возможностей для совершения покупок в интернете, чем раньше. По сравнению с предыдущим периодом, было совершено на пятую больше обращений”, — добавил Каяк.

Отдел потребительской среды департамента также консультирует потребителей и торговцев в период эпидемии в соответствии с темами, представленными в обращениях. Кроме того, в качестве надзорного органа департамент проводит проверки деятельности торговцев, чтобы гарантировать, что их деятельность соответствует применимым требованиям, и что права потребителей защищены. Учитывая, что распространение коронавируса привело к значительному увеличению количества покупок в интернет-магазинах, в этой области также активизировались консультативные и мониторинговые мероприятия.

”Наша цель при упорядочивании рынка — это, прежде всего, активные и консультативные действия. Мы просим всех, как предпринимателей, так и потребителей, работать сообща, ведь это трудные для нас всех времена”, — добавил Каяк.

На данный момент самое главное — отреагировать на проблемы пандемии, сосредоточив основное внимание на:

  • защиту прав потребителей в туристическом секторе;
  • изучение долгосрочного влияния пандемии COVID-19 на модели потребления в Европе;
  • продолжение борьбы с обманом потребителей, недобросовестными маркетинговыми практиками и мошенничеством.


Европейская комиссия составила новый план действий по защите прав потребителей на 2020-2025 годы, который включает в себя меры по защите европейских потребителей и направлен на удовлетворение потребностей потребителей во время и после пандемии COVID-19.

В нем изложены действия в пяти ключевых областях для защиты потребителей и предоставления им возможности играть ключевую роль в продолжающейся зеленой и цифровой революции:

  • Потребители готовы платить больше за более долговечные товары. Если потребители получат более точную информацию о долговечности продуктов, продажи наиболее долговечных товаров могут почти утроиться.
  • Цифровая революция. По сравнению с 2009 годом, доля онлайн-покупателей увеличилась почти вдвое: с 32% до 60%.
  • Эффективное обеспечение соблюдения и защиты прав. Комиссия помогает государствам-членам ЕС внедрять недавно обновленные стандарты защиты потребителей, которые укрепляют права потребителей, обеспечивают большее цифровое правосудие, более жесткие наказания и эффективный механизм коллективного возмещения за массовый ущерб.
  • Потребительская уязвимость. Группы потребителей, такие как дети, пожилые люди или люди с ограниченными возможностями, которым нужна особая информация и которые поэтому более уязвимы, чем другие, нуждаются в особой поддержке.
  • Защита потребителей на глобальном уровне. Покупки у продавцов за пределами ЕС увеличились с 17% в 2014 году до 27% в 2019 году.


Международный день прав потребителей официально отмечается с 15 марта 1983 года, но уже 21 годом ранее Дж. Ф. Кеннеди поднял вопрос о правах потребителей в обществе и узаконил основные права потребителей.

Если у эстонского потребителя возникнут проблемы с онлайн-продавцом, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора рекомендует как можно скорее подать письменную жалобу торговцу с указанием конкретных требований потребителя. Торговец обязан ответить на жалобу потребителя в течение 15 дней с момента ее получения. Если продавец не отвечает или потребитель не согласен с полученным ответом, потребитель может обратиться в Комиссию по потребительским спорам: https://komisjon.ee/et

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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