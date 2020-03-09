09.03.2020, 19:09

Коронавирус влияет на продажи в эстонских магазинах: жители готовятся к кризису и делают запасы продуктов

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Лийса Ребане, Kasulik.ee
EST
Коронавирус влияет на продажи в эстонских магазинах: жители готовятся к кризису и делают запасы продуктов
Ilmar Saabas

Сети розничной торговли подтвердили, что покупательская активность заметно выросла: люди начали больше покупать продуктов с длительным сроком хранения и более активно заказывать продовольствие с доставкой на дом в электронной торговле.

"Если смотреть на данные последнего времени, то было два всплеска покупательской активности: два дня последней недели февраля и два дня на прошлой неделе, когда было приобретено больше обычного консервов и сухих продуктов", - констатировал представитель сети Coop Eesti Мартин Мийдо.

Пресс-секретарь Selver Риво Вески также сообщил порталу Kasulik.ee, что заказ продуктов в e-Selver скачкообразно вырос. "Увеличилось не только число заказов, но и их средний объем", - сказал он.

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"Закупают сухие продукты с длительным сроком годности, готовые продукты, продукты глубокой заморозки, изделия из бумаги (туалетную бумагу и салфетки для рук), дезинфицирующие средства", - перечислил Вески.

Рост продаж заготовок и сухих продуктов, по словам Вески, показал 30-процентный рост по сравнению с прошлым годом. "Сейчас в магазинах Selver проходят Laadapäev, на прошлой неделе стали поступать первые возвраты по переплаченному подоходному налогу, к тому же начало месяца - люди получили зарплаты и пенсии. Наступление весны повышает общее потребление..." - перечисляет возможные различные факторы роста продаж Вески.

"Но, конечно, свою роль играет и охватившая общественное инфополе тревожность. Советуем не разжигать страсти, быть в потреблении разумным, сосредоточиться на здоровом образе жизни и строже следить за бытовой гигиеной", - рекомендует сотрудник сети Selver

Представитель сети Rimi Катрин Батс сказала, что продажи на выходных были в магазинах очень хорошими. "Покупали товары по случаю Женского дня. Приобретали, конечно, и продукты длительного хранения, но нельзя сказать, что речь идет о чрезвычайно высоком росте продаж".

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