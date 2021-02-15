Коронавирус уничтожил тысячи рабочих мест. Когда безработица вернется к обычному уровню?

В прошлом году больше всего сократилась занятость в сфере услуг. Коронавирус уничтожил 6000 рабочих мест в сфере туризма, 5000 рабочих мест в сфере транспорта и складского хозяйства, 4000 рабочих мест в торговле и 3000 рабочих мест в производстве. Большинство этих рабочих мест восстановятся через 1-2 года, когда вернётся нормальная экономическая активность. Увеличилась занятость в сфере государственного управления и образования.

По данным Департамента статистики, за границей работали 20 000 резидентов Эстонии, две трети из них — в Финляндии. Интерес к работе за границей значительно вырос во втором полугодии. При этом в прошлом году в Эстонии работали 94 тысячи человек, не имевших эстонского гражданства. Большинство из них были либо гражданами России, либо лицами с так называемым серым паспортом. Среди работников было 18 тысяч граждан иностранных государств.

В четвёртом квартале четверть работающих трудились удалённо. Большая часть работавших удалённо приходится на финансовый и IT-секторы.

Безработица должна снизиться во второй половине года

Безработица, как ожидается, несколько увеличится зимой. Спрос на рабочую силу в сфере услуг ниже, чем обычно. На безработицу также влияет тот факт, что во время второй волны вируса государственная поддержка была значительно ниже, чем во время первой волны.

Кривые численности заражённых в основных европейских странах резко снизились, но потребуется время, чтобы ослабить ограничения. В Эстонии различные ограничения до сих пор были более мягкими, чем у наших соседей или в крупных европейских странах. Но это может измениться из-за большого количества инфицированных.

В качестве положительного момента следует отметить, что качество кредитных портфелей банков остаётся хорошим. В конце декабря платёжный отпуск требовался всего для 2,5 процента кредитов. Доля просроченных кредитов также была небольшой.

Во второй половине года вирус должен отступить, и экономика сможет восстановиться. Это увеличит спрос на рабочую силу, и безработица снова начнёт снижаться. Потребление второй половине года будет увеличиваться за счёт использования пенсионных и других сбережений. Во время коронакризиса банковские счета домохозяйств увеличились на 1,1 миллиарда евро. Частично это связано с ожиданием восстановления возможностей для развлечений и путешествий.