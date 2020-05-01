Коронавирус спутал все карты. Какие опасности поджидают водителей на дорогах этой весной

”Весной на дорогах появляются велосипедисты, мотоциклисты и различные сезонные транспортные средства, в результате чего по сравнению с зимним периодом движение заметно меняется. Поэтому чаще встречаются и ошибки при маневрировании, вызванные невнимательностью и неожиданностями, — сказал руководитель группы страхования транспорта ERGO Кайдо Нааритс, добавив, что с наступлением весны на шоссе повышается предельная разрешенная скорость движения, что может сказаться и на восприятии водителями скорости в принципе. — Важно все же стараться не превышать максимальную разрешенную скорость, причем выбранная скорость движения должна соответствовать дорожным условиям и навыкам вождения”.

Страхования компания ERGO составила ряд рекомендаций, важных весной для всех водителей.

Слепящее солнце

Ни для кого не сюрприз, что вместе с весной приходит долгожданная солнечная погода. Проблема в том, что иногда это может создавать проблемы водителям из-за снижения видимости. В принципе, солнечные очки могут пригодиться в машине круглый год, но именно сейчас самое время отыскать их и держать под рукой. Также не забудьте проверить состояние лобового стекла и помыть его изнутри и снаружи — в солнечную погоду грязное исцарапанное стекло может заметно ухудшать видимость.

Велосипеды на проезжей части

Верный признак весны — появление на дорогах всевозможных двухколесных средств передвижения. Это не только мотоциклы и велосипеды, но и всевозможные самокаты и гироскутеры. В сравнении с зимой картина на дороге становится гораздо более пестрой, но у многих водителей автомобилей не получается достаточно оперативно приспособиться к изменившимся условиям. Не подлежит сомнению, что водителям следует проявлять повышенную внимательность в отношении велосипедистов, особенно с учетом того, что те находятся в более уязвимом положении. Велосипедисты, в свою очередь, также должны следовать правилам дорожного движения, однако, к сожалению, не всегда это делают. Часто случается, что велосипедист появляется буквально из ниоткуда или же совершает опасный маневр — нередко это приводит к несчастью. Нельзя при этом сказать, что все автомобилисты как один считаются с участниками дорожного движения, передвигающимися не на машине. Опасностей полно, поэтому можно только пожелать, чтобы мы все относились друг другу с пониманием и вниманием, считаясь со другими участниками дорожного движения.